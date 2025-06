Gabriela și Danciu, conflict aprins la „Casa Iubirii”, sezonul 4. Andreea Mantea a intervenit: „O să te rog să ai grijă la limbaj și la ton”

Gabriela Ghiță a intrat în emisiunea „Casa Iubirii” pentru Danciu, însă tânărul a spus că nu se simte atras fizic de ea. Cu toate acestea, Danciu i-a dat de înțeles noii concurente că își dorește să o cunoască mai bine. După ce a indus-o în eroare, Gabriela a răbufnit.

Gabriela și Danciu, conflict aprins la „Casa Iubirii”, sezonul 4

Danciu și Gabriela Ghiță au fost protagoniștii unui schimb acid de replici, la „Casa Iubirii”, sezonul 4. Gabriela a fost dezamăgită profund de Danciu, pentru care a intrat în competiție. Tânărul i-a spus că nu este atras fizic de ea și că își dorea să o cunoască mai bine doar în situația în care lucrurile nu vor funcționa între el și Manuela.

Vizbil iritată, Gabriela Ghiță a răbufnit. Pentru a tempera spiritele, Andreea Mantea, moderatoare, a atenționat-o pe Gabriela să fie atentă la limbajul și la tonul ei.

Gabriela: Să îți amintesc că tu ai spus și ai inițiat când dansam: „Se pare că o să bem cafeaua aici”. Tu ai spus treaba asta, nu am spus-o eu.

Danciu: Da, și ce?

Manuela: Așa ai zis?

Danciu: Da

Gabriela: Tu ai spus-o și este ciudat pentru că una ai spus ieri, iar astăzi spui alta.

Danciu: Păi dacă văd ce atitudine ai.

Andreea Mantea a intervenit: „O să te rog să ai grijă la limbaj și la ton”

Andreea Mantea: Ce s-a întâmplat?

Gabriela: Voi credeți că am o atitudine nepotrivită la momentul actual?

Andreea Mantea: Stai puțin, Gabriela nu a apucat să discute cu tine. Prima dată ai răspuns la ce te-am întrebat eu.

Danciu: Da, am vrut să fiu politicos.

Gabriela: Te vreau direct, nu politicos. Ce este atât de greu de înțeles?

Andreea Mantea: leri ai fost aici cu ea și ai spus niște lucruri.

Danciu: Am vorbit și am spus că o să bem o cafea în țară, asta în momentul când mă întorc în România. Acum am spus că este probabil să bem cafeaua aici, în emisiune. Ce este diferit?

Gabriela: Îmi cer scuze. Eu vreau să spun că el își schimbă stările. Nu vreau să spun cuvântul respectiv.

Andreea Mantea: O să te rog să ai grijă la limbaj și la ton.

Danciu: Nu am fost atras fizic de la început, am spus. Cum am vorbit și cu băieții, îi acord o șansă în cazul în care nu o să fie nimic între mine și Manuela. Să purtăm o discuție și să vedem dacă suntem compatibili în ceea ce ne privește pe noi, ca și caractere. Poate rămâneam prieteni și ne înțelegeam bine pe partea asta, de colegi. Atât! Nu am spus că vreau să fie nevasta mea. Ea exagerează.

