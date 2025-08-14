Fiica Teodorei Marcu, tânăra însărcinată împușcată mortal în plină stradă în luna mai, a împlinit 3 ani. Rămasă în grija tatălui ei, Alex Marcu, Emma a avut parte de o aniversare de la care nu au lipsit familia, prietenii, animatorii și activitățile ei preferate.

Alex Marcu, petrecere de poveste pentru aniversarea de 3 ani a fetiței lui cu Teodora Marcu

Fetița Teodorei Marcu, Emma, a avut parte de o petrecere de poveste de ziua ei de naștere. Aniversarea de 3 ani a Emmei vine la puțin peste două luni după ce micuța a asistat la uciderea mamei sale.

Emma se afla în brațele mamei sale, Teodora Marcu, atunci când aceasta din urmă a fost împușcată mortal de Robert Lupu, un bărbat care o hărțuia de la vârsta de 14 ani. Teodora și soțul ei, Alex Marcu, urmau să devină părinți pentru a doua oară. Tânăra era însărcinată în 24 de săptămâni cu un băiețel.

Pentru ca Emma să parcurgă mai ușor trauma pierderii mamei sale la o vârstă atât de fragedă și într-o manieră atât de tragică, Alex Marcu a cerut ajutorul unui psihoterapeut. În paralel, fostul concurent de la „Insula Iubirii” încearcă să-i ofere Emmei o copilărie cât mai normală și frumoasă. De aceea i-a și organizat o petrecere de vis pentru aniversarea de 3 ani.

La eveniment au participat familia, prietenii Emmei și animatori îmbrăcați în personajele Elsa, Lilo și Peppa Pig din desene animate. Imaginile de la petrecerea au fost publicate pe rețelele sociale de mătușa Emmei, sora Teodorei, Adina. „La mulți ani, inimioara lu’ tuș”, a fost mesajul scris de sora Teodorei Marcu în mediul online.

Citește și: O prietenă de-a Teodorei Marcu a răbufnit după valul de comentarii care o învinovățesc pentru moartea ei tragică: „Sunteți doar niște ipocriți”. Ce fel de om și mamă era tânăra

De ce a lipsit sora Teodorei Marcu de la înmormântarea ei

Adina nu a putut fi prezentă la înmormântarea surorii mai mici, deoarece doar ce născuse în Anglia.

„Plecarea ta mi-a sfâșiat sufletul… încă mai sper că a fost doar un vis urât. Iartă-mă că nu pot fi lângă tine pentru ultima dată. Îți promit că voi fi alături de Alex și Emma. Îți promit că voi avea grijă de ea ca de fetița mea. Dumnezeu să te aibă în paza Lui, sufletul nostru drag și bun, acolo unde nu există durere, ci doar lumină. Rămâi în rugăciunile și în gândurile noastre. Odihnește-te în pace, alături de băiețelul tău, sufletul nostru bun!”, a scris Adina în mediul online, după moartea surorii ei.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News