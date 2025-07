Delia a reacționat după ce o atletă a fost împunsă de o vacă și s-a ales cu o coastă fracturată: „Am mai zis și o să mai spun”

Delia a reacționat în mediul online după ce atleta Sara Alonso a fost împunsă de o vacă și a ajuns de urgență la spital, cu o coastă fracturată.

Sara Alonso (26 de ani), alergătoare de cursă lungă din Spania, a ajuns de urgență la spital cu o coastă fracturată, după ce a fost împunsă de o vacă. După ce a aflat, Delia (43 de ani) a reacționat în mediul online.

„Vacile-s periculoase. Am zis și o să o mai spun”, a scris Delia, la Instagram Story.

Cum s-a produs atacul

Sara Alonso a fost atacată de o vacă în timp ce se antrena pentru cursele pe care urma să le alerge în această vară.

„Chiar dacă pare o glumă nenorocită, e cel mai mare coșmar. Sunt devastată complet… Totul mergea atât de bine anul acesta și vara promitea atât de multe… și faptul că s-a năruit atât de repede mă distruge pe dinăuntru. Astăzi, imediat ce am început antrenamentul, o vacă m-a atacat. Sună a glumă, dar spitalul a avut două cazuri în ultimii ani.

Am trecut printr-una dintre cele mai terifiante situații din viața mea și, la un moment dat, am crezut că mă va împunge până mă va ucide… S-a oprit și am reușit să ies de acolo… dar am traume în tot corpul și, cel mai rău, mi-a fracturat complet a șasea coastă…”, a povestit Sara Alonso în mediul online.

„În câteva minute munca dintr-un an s-a dus pe apa sâmbetei”

Într-o postare separată, Sara a spus că, deși are inima frântă, este recunoscătoare pentru tot sprijinul pe care l-a primit de la comunitatea ei online. Atleta este recunoscătoare că acest incident o va ajuta atât pe ea, cât și pe cei care i-au aflat povestea să fie precauți în preajma vacilor. Alergătoarea a mai spus că s-a obișnuit cu durerea și că a reușit să se odihnească. Totuși, Sara este frustrată că face parte din micul procent de oameni care sunt atacați de vaci.

„Obiectivele sunt încă la orizont, dar sper să le pot atinge. Am trecut prin multe (MULTE) hopuri și în final am reușit să le depășesc. Mă enervează că aceste hopuri sunt o chestie cu o probabilitate infimă de a se întâmpla (ChatGPT spune că probabilitatea să fii împuns de o vacă este de 0.5%, așa că acolo sunt eu) și în câteva minute munca dintr-un an s-a dus pe apa sâmbetei”, a mai scris Sara Alonso, pe Instagram.

