De ce trebuie Cătălin Scărlătescu să plătească daune către Antena 1. Decizia instanței nu este definitivă

Cătălin Scărlătescu a fost dat în judecată de Antena 1 în 2024 pentru încălcarea clauzelor de confidențialitate din contract. Pe 4 august, Judecătoria Sectorului 1 a decis în favoarea postului de televiziune. Acum, fostul jurat de la „Chefi la cuțite” ar trebui să plătească daune televiziunii. Decizia nu este definitivă.

De ce trebuie Cătălin Scărlătescu să plătească daune către Antena 1

Judecătoria Sectorului 1 a decis că chef Cătălin Scărlătescu trebuie să plătească daune în valoare de 10.000 de euro Antenei 1 după ce a făcut mai multe declarații site-ului Cancan.ro, încălcând clauzele de confidențialitate din contractul încheiat cu postul de televiziune, informează Pagina de media.

În martie 2024, pe site-ul Cancan.ro a apărut un articol în care Scărlătescu critica Antena 1 și acuza televiziunea pentru neplata salariilor pentru sezonul 12 „Chefi la cuțite”. În consecință, Antena 1 l-a dat în judecată pe Scărlătescu pentru declarațiile sale din articolul cu titlul „Avem declarații super-exclusive! Scărlătescu, prima reacție despre procesul cu Antena: „Nu ne-au plătit salariile pentru sezonul 12!”+ „Este cineva care vrea răul Antenei! De ce au plecat atâția?”.

„Nu Antena ne-a făcut pe noi. Noi am făcut Antena mare”, spunea Scărlătescu în martie 2024

Printre afirmațiile discutate în instanță se numără:

– „Stimabila Antena 1 nu ne-a dat banii pe sezonul 12… Nu ne-a plătit salariul de interesanți ce sunt.”

– „Nu Antena ne-a făcut pe noi. Noi am făcut Antena mare.”

– „Sunt niște băieți acolo care încă se mai cred în epoca de piatră. Cred ei că pot să facă rău oamenilor. Bătrânul Voiculescu încă nu s-a trezit să vadă ce a lăsat în urmă acolo. Gândiți-vă doar anul trecut câte vedete le-au plecat.”

– „Este cineva acolo care vrea răul Antenei. Vă spun sincer. Eu nu am vrut să plec de la Antena 1 niciodată. Am fost forțați pentru că, după 9 ani de colaborare, n-au avut bunul simț să înțeleagă ce vrem noi. S-au trezit ei așa că sunt stăpâni.”

– „Gândiți-vă… au plecat Bendeac, am plecat noi trei, a plecat Cosmin Seleși, a plecat Dan Negru și mai câți de la Observator, de la Antena Stars. Să faceți o listă să vedeți câți oameni de valoare au plecat de acolo, noi fiind cei mai puțin valoroși. Și o să mai plece. Atitudinea asta nu poate să ducă la un lucru bun. Eu nu pot să blamez pe cineva, doar sistemul lor ciudat.”

– „Când o să se trezească Voiculescu și o să vadă ce jaf au făcut ăia din televiziunile lui… unii care se cred oameni de televiziune. Vi se pare normal să plece atâția? Cum să nu te înțelegi cu cei trei chefi care ți-au adus cel mai mare rating din istoria Antenei 1.”

Scărlătescu are drept de apel

Pentru toate aceste declarații, care ar fi afectat imaginea postului, Antena 1 i-a cerut lui Scărlătescu 5.000 de euro pentru că nu a respectat obligația de a anunța Antena înainte de acordarea interviului și încă 5.000 de euro pentru „defăimarea societății și a emisiunii «Chefi la cuțite» prin declarațiile date publicației Cancan”.

Cătălin Scărlătescu are drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei.

Câți bani au primit Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea de la Antena 1

În toamna anului 2023, Antena TV Group i-a dat în judecată pe Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea după ce aceștia au refuzat să filmeze sezonul 13 „Chefi la cuțite”. Motivul invocat de chefi a fost oboseala generată de filmarea a câte două sezoane pe an. Deși jurații au semnalat nemulțumirile lor către conducere, acestea au fost ignorate. În consecință, chefii au decis să încheie colaborarea lor cu trustul.

Lupta în instanță a fost începută de Antena TV Group, care i-a dat în judecată pe cei trei chefi, dar și postul Pro TV, unde aceștia din urmă s-au mutat, la emisiunea „MasterChef România”. Ulterior, Scărlătescu, Dumitrescu și Bontea au dat la rândul lor trustul media în judecată pentru că Antena a refuzat să-i mai plătească pentru ultimul sezon „Chefi la cuțite” în care au apărut, cel cu numărul 12.

Tribunalul București a dat dreptate foștilor jurați ai emisiunii și a obligat postul de televiziune să achite toate sumele restante, plus penalități și cheltuieli de judecată. Procesul a fost câștigat de cei trei chefi încă din luna aprilie, însă recent a fost publicată și motivarea, în care se detaliază exact sumele și penalitățile pe care le-au primit cei trei de la Antena.

Antena a trebuit să achite și cheltuielile de judecată ale chefilor

Antena a plătit deja sumele datorate, plus penalități pe șase luni. La acestea s-au adăugat și cheltuieli de judecată de mii de euro. Conform motivării instanței, Antena a făcut plata, dar a menționat în ordinele de plată că este „plată necuvenită”.

Florin Dumitrescu a primit o remunerație de 114.000 de lei (23.000 de euro), la care se adaugă penalități de întârziere de 6.423,25 de lei.

Cătălin Scărlătescu a primit o remunerație de 344.000 de lei (70.000 de euro), plus penalități de întârziere de 19.269,64 de lei.

Sorin Bontea a primit o remunerație de 344.000 de lei (70.000 de euro), plus penalități de întârziere de 19.269,64 de lei.

La acestea se adaugă și cheltuieli de judecată.

Pentru Sorin Bontea – 5.000 de euro (26.000 de lei)

Pentru Florin Dumitrescu – 4.000 de euro (21.000 de lei)

Pentru Cătălin Scărlătescu – 5.000 de euro (26.000 de lei)

Motivarea nu menționează de ce sumele sunt diferite între cei trei chefi.

Foto: Antena 1; Pro TV

