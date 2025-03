De ce a renunțat Feli Donose la studii o vreme. “La jumătatea clasei a noua, ca nebuna!” Ce ar face daca fiica ei ar decide același lucru

Feli Donose (38 de ani) a vorbit în podcastul Ilincăi Vandici despre decizia ei de a nu termina liceul. Artista a mărturisit că nu și-ar dori ca fiica ei să ia o astfel de decizie.

Ce ar face Feli Donose dacă fiica ei, Nora Luna, ar renunța la studii

Feli Donose a fost invitată în podcastul moderat de Ilinca Vandici și a făcut acolo o serie de dezvăluiri inedite legate de viața sa. Artista a vorbit, printre altele, și despre perioada adolescenței când a renunțat o vreme la studii pentru a se dedica muzicii. Întrebată care ar fi reacția ei dacă fiica sa, Nora Luna (6 ani) ar face la fel, Felia a spus că îi va fi greu să ia o decizie legată de acest subiect.

“N-am vrut să trăiască ca mine. Mă voi ataca și mă voi enerva și voi spune că eu sunt mama ta și nu-ți permit să spui că nu-ți trebuie liceu. Nu știu ce-o să fac, pentru că, pe deoparte, pot să înțeleg dacă vii și îmi spui de ce nu și văd că ai de ce să nu, poate te susțin.

E o luptă foarte mare aici pentru că am o mare frustrare și un gol imens din adolescența mea că nu am terminat liceul, deși eu am ales. Eu știu că nu am terminat liceul de încuiată ce sunt și știu că face parte din procesul meu, din misiunea mea de a face muzică. M-am trezit cu alegerile mele. Nu sunt cele mai sănătoase, trebuie sa ai un strop de nebunie și curaj.

Din fericire, le-am avut pe amândouă. Dacă aș vedea că ar fi un sens cu potențial, nu cred că aș opri-o. În același timp, frustrarea mea și neîmplinirea adolescenței mele ar opri-o. Dar nu vreau ca viața ei să fie despre mine pentru că nu facem copii pentru noi” – a spus cântăreața.

Feli a renunțat la școală fără să știe părinții ei

Feli Donose spunea, cu o altă ocazie, că și-a dat seama în clasa a 9-a că din viața ei lipsea la momentul respectiv muzica. Așa că, fără să știe părinții ei, a renunțat o perioadă la liceu pentru a se concerta pe lucru care îi plăcea cel mai tare. Iar apoi a reluat școala.

“La jumătatea clasei a noua, ca nebuna. Pur şi simplu, m-am trezit într-o noapte că m-am întrebat ce fac cu viaţa mea de acum încolo. Mi-am văzut filmul pe repede-înainte şi nu vedeam unde-i muzica. Am avut un curaj nebun şi am făcut chestia asta fără să ştie ai mei.

Apoi au aflat şi i-am promis mamei că dacă nu îmi ies mie planurile cum mi-am dorit, reiau şcoala. Au început să se mişte şi nu am reluat, până mai târziu, când stăteam deja în Cluj de doi ani şi m-am înscris la Liceul Economic” – a dezvăluit artista acum câțiva ani, într-un interviu pentru Adevărul.

