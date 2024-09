Feli Donose, dezvăluiri despre noua relație: „Suntem și niște super prieteni”. Când au decis să se mute împreună și cum se înțelege bărbatul cu fiica artistei

Feli Donose s-a despărțit, în urmă cu mai bine de doi ani de Cătălin Bărbatul care i-a dăruit și o fetiță, Nora Luna. Acum, artista a reușit să treacă peste acea separare dureroasă și iubește din nou. Deși alege să își țină viața privată departe de ochii curioșilor, aceasta a povestit că trăiește o relație liniștită și fericită.

Feli Donose, dezvăluiri despre bărbatul care a cucerit-o după despărțirea de Cătălin

Feli Donose trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Are o fetiță în vârstă de 6 ani, cu fostul ei partener, Cătălin, iar acum are și o relație fericită cu un bărbat a cărei identitate nu a dezvăluit-o. Artista a povestit că iubitul ei s-a mutat la București pentru a fi mai aproape de ea, iar Nora Luna l-a îndrăgit rapid, ea fiind și motivul pentru care s-au mutat împreună.

„Inclusiv în relația mea de acum eu am porniri de „eu sunt bărbatul în casă”. Îmi place la el că e foarte răbdător cu mine și îmi înțelege nebunia asta, îmi înțelege inclusiv mimica feței, anxietatea. Noi semănăm destul de mult, dar ne manifestăm diferit. El e mai introvertit, eu sunt mai introvert-extrovert. Eu trebuie să deschid gura să zic. Dar îmi place că lui îi place să fie handyman, să fie pe lângă casă, să facă lucruri. E și genul meu, ne place să stăm mai mult pe acasă, facem chestii împreună. Am așa o liniște”, a povestit Feli Donose în podcastul „Gând la gând cu Teo”, realizat de Teo Trandafir.

Artista a precizat că nu sunt doar iubiți, ci și buni prieteni.

„Noi suntem și niște super prieteni. Înțelege lucruri. Și e foarte amuzant, are un simț al umorului. Noi stăm la numărul 9 pentru că la noi se întâmplă atâtea, a luat creta și a scris „Spitalul 9”. Și când am venit acasă și am văzut m-am spart de râs. E o perioadă frumoasă în care încă așezăm lucrurile în forma vieții noi pe care o avem de un an și ceva”, a explicat Feli.

Cântăreața a povestit că partenerul ei era stabilit într-un alt oraș în momentul în care s-au cunoscut. Astfel, el a decis să se mute la București pentru ca relația lor să funcționeze.

„S-a mutat în București și a locuit în chirie. Am zis că ne dăm un an de zile să vedem care e relația lui cu Nora Luna și dacă ea îl place, vedem unde ne duce. Acum locuim împreună, asta pentru că și Nora l-a întrebat: „vrei să vii să stai aici cu noi? De ce tot pleci la tine la bloc?””, a dezvăluit Feli Donose.

Artista a renunțat la liceu și a lucrat într-o gogoșerie

Întrebată de Teo Trandafir ce nebunii a făcut în adolescență, Feli Donose a mărturisit că a renunțat la liceu și s-a angajat, fără știrea mamei sale.

„Nu m-am mai dus la școală. Este un subiect despre care nu vorbesc des pentru că nu vreau să fie interpretat greșit și să fie ceva de care adolescenții în ziua de astăzi să se agațe ca să nu facă școală. A fost o doză de nebunie într-o perioadă a vieții mele în care chiar cred că am avut nevoie de ea. După doi ani, sau trei ani, am căutat un liceu fără frecvență”, a povestit artista, care a precizat că era în clasa 9-a în momentul în care a decis să nu mai meargă la școală.

Cea care a dat-o de gol a fost diriginta ei și, deși se aștepta ca mama sa să o certe, aceasta a trimis-o la serviciu, fără a ști că fiica sa, de fapt, deja era angajată.

„N-am spus, m-am angajat fără să-i spun mamei nimic. Când mama era la lucru eu îmi făceam tura și invers astfel încât să nu știe. Și cum minciuna are picioare scurte, a venit diriginta la noi acasă, i-a zis, uite, asta se întâmplă, și am crezut că mă omoară mama. Mi-a zis că dacă nu mi-a plăcut școala să pun mâna să lucrez ca să văd și eu cât de greu se câștigă banii și cât de repede merg pe una, pe alta. Și eu atunci m-am dus la noi la dulapul din camera mare, sufrageria, la costumașul meu de blug verde și am scos 2 milioane opt sute de lei vechi, care erau un salariu de-al meu pus deoparte și i-am zis că lucrez, ca să vadă că nu am stat degeaba. Cred că ăla a fost punctul în care a prins încredere în mine”, a spus Feli.

Feli Donose, atrasă la Cluj de un anunț fals în ziar

După ce a renunțat la liceu, Feli Donose a plecat la Cluj fără știrea mamei sale. Artista a văzut un anunț în ziar, în care o persoană căuta o tânără care să cânte la nunți, fără să știe, că de fapt, acel anunț era fals.

„Tot într-o doză de nebunie m-am mutat la Cluj. Am găsit un anunț într-un ziar local, căuta cineva o solistă să cânte la nunți și era din Cluj și m-am dus în Cluj. Am plecat cu totul, fără să știe mama, care era în vizită la fratele meu în Spania. Când m-am dus să mă întâlnesc cu omul respectiv, m-am dus cu prietena mea, și omul agăța pe net, așa agăța el pe net. Toată noaptea am plâns după aia, m-am simțit foarte murdară”, a precizat ea.

La scurt timp a intrat într-o trupă și s-a angajat la o gogoșerie.

„Am găsit acolo trupa Camuflaj cu care am cântat. Noaptea cântam și ziua munceam. Am lucrat și într-o gogoșerie. Am făcut gogoși. Studioul la care mergeam cu băieții era pe o stradă paralelă cu gogoșeria. Așa mi-am găsit locul de muncă. Dimineața la 5 jumate eram în gogoșerie, după aia mergeam și scriam muzică”, a mai spus Feli Donose.

