De ce a primit Laura Cosoi o amendă de 2.400 de lei în trafic: „Dacă ai greșit trebuie să-ți asumi” / Video

Laura Cosoi a primit o amendă de 2.400 de lei de Dragobete. Actrița a povestit întreaga experiență din trafic la Instagram Story, punând accent pe atitudinea polițistului care a oprit-o în trafic, atitudine care i s-a părut nepotrivită.

Laura Cosoi, amendată în trafic. Ce greșeală a comis actrița

Laura Cosoi (43 de ani) se îndrepta spre casă în momentul în care, fiind grăbită, a făcut stânga la o intersecție din Dorobanți, deși se afla pe banda de mers în față.

„M-am gândit că, în loc să merg înainte pe bandă, mai bine fac stângă, că era mai aproape, mai ușor de ajuns. Era verde la ambele semafoare. (…) Chiar nu făcusem nimic, mi se părea că sunt în grafic”, a povestit Laura Cosoi.

După ce a trecut de intersecție, actrița a fost oprită de o mașină de poliție. Agentul a venit la ea, i-a atras atenția că nu a procedat corect când a făcut stângă și i-a cerut permisul și actele mașinii.

„Imediat am spus că îmi pare rău, că m-am răzgândit în ultimul moment când am făcut stânga. Am spus «Îmi pare rău» și aia e”, a mai povestit prezentatoarea de la Antena Stars.

Laura Cosoi a fost amendată pentru că nu a avut permisul și actele mașinii la ea.

„Nici actele nu le aveam la mine, că am plecat de acasă fără geantă”, a mai spus Laura Cosoi, la Instagram Story.

„M-a deranjat că-s obișnuiți polițiștii să te faci preș să nu-ți dea amendă.”

Actrița și-a asumat greșeala și s-a conformat indicațiilor polițistului, care i-a spus să se deplaseze la mașina de poliție.

„Zice «Vă rog să coborâți, să veniți la mașină la mine». Eu știam că nu ai voie să veniți la mașina poliției.. Ok, mă duc la mașină. Aștept. A durat enorm. Mă gândeam că poate totuși îmi dă o sancțiune. Mă gândeam că poate nu am de plată. (…)

«Aveți o amendă de plătit de 2.300, 2.400 de lei, pentru că nu aveți actele la dvs.» Se uită la mine, «asta-i amenda, 1300 de lei dacă plătiți în 24 de ore». Bun. «Aveți ceva de comentat?» Zic că nu, n-am nimic de comentat. Ce m-a surprins, era destul de tânăr polițistul, atitudinea lui. Era ca și cum aștepta să ajung să mă umilesc, să mă rog de el să mă lase, să mă ierte. Atitudinea asta atât de tare m-a enervat. M-a deranjat că-s obișnuiți polițiștii să te faci preș să nu-ți dea amendă”, a mai mărturisit Laura Cosoi.

„La mulți ani de Dragobete soțului meu, avem o amendă de plătit.”

În încheiere, actrița și-a îndreptat atenția către amenda usturătoare.

„Bun, și acum revin la amendă. Ce salariu are România asta pentru o amendă ca asta? Vreau să înțeleg cum se pun amenzile astea… Eu ca eu, dar un om care câștigă un salariu minim pe economie… Cât e o sancțiune că nu lași un cetățean să treacă pe trecerea de pietoni? Dacă ai greșit trebuie să-ți asumi. Dar nu înțeleg sumele astea și nu înțeleg cum se face diferența între o faptă gravă și faptul că ți-ai uitat actele acasă”, a mai spus actrița.

„La mulți ani de Dragobete soțului meu, avem o amendă de plătit. Te iubesc!”, a încheiat prezentatoarea emisiunii „Vacanță de vedetă”.

Din 2015, Laura Cosoi este căsătorită cu omul de afaceri Cosmin Curticăpean, alături de care are patru copii, patru fete, Rita, Vera, Lara și Aida.

