David Pușcaș spune ce fel de mamă adoptivă a fost Luminița Anghel: „E dreptul meu”. Artista și fiul adoptiv nu-și mai vorbesc de zece ani

David Pușcaș și Luminița Anghel, mama lui adoptivă, nu mai țin legătura de un deceniu. Invitat într-o emisiune online, tânărul de 28 de ani a spus cu ce se ocupă în prezent, când și-a văzut mama ultima oară, dar și cum a reacționat aceasta din urmă la ultimul mesaj primit de la el.

Cu ce se ocupă David Pușcaș după zece ani de când nu mai ține legătura cu mama adoptivă, Luminița Anghel

Luminița Anghel (56 de ani) și fiul ei adoptiv, David Pușcaș (28 de ani), s-au întâlnit ultima oară pe platourile de la Kanal D și nu-și mai vorbesc de aproximativ un deceniu. Invitat în emisiunea WOWnews, găzduită de Cornelia Ionescu, David Pușcaș a dezvăluit că i-a propus mamei adoptive să se întâlnească, însă aceasta i-a ignorat invitația.

„I-am trimis un mesaje mamei, nu de demult, un roman în care i-am zis: «Băi, mamă, hai să ne așezăm la masă, noi doi, fără presă. Rămâne între noi. De la început până la final, vreau să-mi povestești ce s-a întâmplat, de ce a trebuit să renunți așa». Nu mi-a răspuns, mi-a dat seen. Am numărul ei, nu-mi răspunde niciodată la mesaje. Îmi dă seen. Vede mesajele. Îi știu numărul de telefon. Îi pot scrie, dar e ca și cum i-aș scrie unei fantome”, a povestit David Pușcaș.

David Pușcaș spune că nu-și cunoaște nici părinții biologici, nici pe cei adoptivi

Luminița Anghel l-a adoptat pe David Pușcaș în timpul celei de-a doua căsnicii cu fostul jucător de fotbal Marcel Pușcaș (64 de ani). După divorțul cu scandal din anul 2003, David a rupt orice legătură cu tatăl adoptiv. Mai târziu, și relația mamă-fiu s-a rupt. În noiembrie 2020, David Pușcaș a lansat o piesă prin intermediul căreia le-a cerut iertare părinților adoptivi.

„Pe tata nu-l cunosc, nu l-am cunoscut niciodată. De mic, de când au divorțat și s-au bălăcărit pe post relația mea cu el nu a mai existat. Mama dacă s-ar fi asigurat că am o relație bună cu tata, indiferent că ei doi nu se înțeleg, astăzi eram bine. Nu-mi cunosc părinții. Nici pe cei reali, nici pe cei adoptivi nu-i cunosc și nu i-am cunoscut vreodată”, a mai spus David, pentru sursa citată.

David Pușcaș susține că Luminița Anghel a fost o mamă dură

Ulterior, David Pușcaș susține că următorul iubit al mamei lui a fost violent cu el. Mai târziu, Luminița Anghel l-a cunoscut pe actualul soț, Silviu Dumitriade, alături de care a devenit mama unui băiat, în decembrie 2011, la 43 de ani. Al doilea fiu al Luminiței, Filip, are 13 ani.

În prezent, David Pușcaș nu este angajat, însă i-ar plăcea să joace în seriale și filme. Tânărul de 28 de ani crede că relația defectuoasă cu mama lui i-a afectat în mod negativ cariera, dar continuă să fie activ în mediul online.

„Mama a fost genul de om foarte dur. Nu-mi spunea Te iubesc niciodată. Așa a fost mereu. Eu și în mormânt mă scol să vorbesc cu ea, e dreptul meu. Vreau să știu de ce a ieșit public să dea în mine în ultimul hal. De-asta nu mă angajează nimeni. Nici măcar televiziunile. Dacă mă aveam bine cu mama lucram aici cu voi”, a mai spus David Pușcaș.

