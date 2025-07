Cum se simte Florin Zamfirescu la câteva luni de la operația de cataractă. După intervenție s-a accidentat

Florin Zamfirescu a spus cum se simte la câteva luni de la operația de cataractă. După intervenția chirurgicală din aprilie, actorul a suferit un accident în drum spre cabinetul medicului, unde urma să primească îngrijiri post-operatorii.

Cum se simte Florin Zamfirescu la câteva luni de la operația de cataractă

Florin Zamfirescu (76 de ani) a dezvăluit că se simte bine după operația de cataractă din luna aprilie. La scurt timp după intervenție, actorul s-a accidentat. În drum spre cabinetul doctorului, din cauza bandajului de pe ochiul operat, actorul s-a împiedicat, a căzut și s-a lovit la frunte.

„M-am dus la cabinet, aveam un plasture pe ochi. E adevărat că m-am împiedicat. Erau niște denivelări, am alunecat și m-am zgâriat puțin pe frunte. Am căzut un pic. M-am dus apoi, am schimbat bandajul la ochi. S-au uitat, cristalinul e în regulă. (…) Sunt bine, vorbesc”, a spus Florin Zamfirescu la acea vreme, pentru Spynews.ro.

Contactat de jurnaliști, Florin Zamfirescu a spus cum se simte la mai bine de două luni de la intervenția chirurgicală și de la accidentare. Actorul a insistat că nu-i plac „mondenitățile” și a confirmat că se simte bine.

„Sunt bine, mă simt bine. Chiar în aceste momente citeam ceva”, a declarat actorul, pentru sursa citată.

Cine este Florin Zamfirescu

Florin Zamfirescu s-a născut în 1949 la Călimănești, județul Vâlcea, localitate în care a făcut atât școala generală, cât și liceul. În 1967, Zamfirescu a intrat pe primul loc la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografie „Ion Luca Caragiale” din București, absolvindu-l în 1971 ca șef de promoție.

De-a lungul carierei sale, actorul a jucat în peste 30 de filme, aproximativ 20 de seriale și într-o mulțime de spectacole de teatru. A obținut și foarte multe premii, printre care:

Premiul Criticii „Cel mai bun actor al anului 1997”;

Marele Premiu „Leul de aur” la Arezzo – Italia;

Diploma de excelență în Cinematografia română – 2003;

Ordinul National PENTRU MERIT, în grad de cavaler.

