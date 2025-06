Cum arată gemenii cei mari ai lui Cristi Borcea. Melissa și Angelo au împlinit 22 de ani. Fostul patron de la Dinamo are nouă copii cu patru femei

Prima soție a lui Cristi Borcea, Mihaela, a publicat imagini rare cu gemenii lor, Melissa și Angelo, care au împlinit 22 de ani pe 17 iunie. Fostul acționat de la Dinamo are nouă copii cu patru femei.

Cum arată gemenii cei mari ai lui Cristi Borcea

Cristi Borcea (55 de ani) are trei copii cu prima soție, Mihaela Borcea (55 de ani), un fiu, Patrick (27 de ani), și gemenii Antonia Melissa și Mihai Angelo. Melissa și Angelo au împlinit 22 de ani pe 17 iunie. Cu această ocazie, mama lor a publicat câteva fotografii rare cu ei.

„La mulți ani, dragii mei Angelo și Melissa! Astăzi sărbătoresc nu una, ci două minuni care mi-au luminat viața în urmă cu 22 de ani. Sunteți două suflete diferite, dar legate printr-o iubire specială și o legătură unică, de nedescris. Vă doresc o viață plină de împliniri, curaj, zâmbete sincere și oameni buni alături. Să vă păstrați mereu sufletele frumoase și să nu uitați niciodată cât de iubiți sunteți”, a scris Mihaela Borcea în mediul online.

Ce relație are Cristi Borcea cu femeile care i-au oferit cei nouă copii

Cristi Borcea mai are un set de gemeni alături de actuala soție, Valentina Pelinel (44 de ani). Gemenele Indira Maria și Rania Maria au 6 ani. De asemenea, cuplul mai are un fiu, Milan, în vârstă de 9 ani. Din mariajul cu Alina Vidican (41 de ani), fostul patron de la Dinamo mai are doi copii, un fiu și o fiică, Alexandru și Gloria. Cristi Borcea mai are o fiică, Andreina Carolyn Christine, din fosta relație cu avocata Simona Dana Voiculescu.

Afaceristul și actuala soție au decis că nu-și mai doresc alți copii.

„Am vorbit cu Valentina și ne oprim aici. Vrem să ne facem timp mai mult pentru noi. O lună iarna și două luni vara reunesc toți copiii, toți cei nouă copii împreună. Trebuie să mai găsim timp și pentru noi. Am avut interesul să fiu cât mai bine cu mamele lor, să crească copiii într-un mediu civilizat, normal, și să nu aibă traume. Toți copiii sunt foarte bine, și mamele copiilor sunt bine, și eu sunt bine”, a spus Cristi Borcea, la podcastul „Ameritat cu Nasrin”.

Cât de apropiat este Cristi Borcea de copiii lui

În mai 2022, tot la podcastul „Ameritat cu Nasrin”, Valentina Pelinel a vorbit despre relația pe care soțul ei, Cristi Borcea, o care cu cei nouă copii.

„Sunt atât de apropiați, se sună în fiecare zi. Grație tehnologiei se și văd. Joacă jocuri online împreună. Eu când am mers cu Milan în America au venit și frații și au stat cu noi. Au fost de nedezlipit. Milan plânge când ne vizitează. Ei stau câte două luni vara și apoi pleacă. Se iubesc și sunt uniți, e super. Când îi văd că se înțeleg și se iubesc crește inima în mine. Asta e viața, într-o zi noi nu o să mai fim aici, dar ei o să fie. Sunt mulți și dacă sunt uniți o să răzbată. E foarte fericit (n.red.: Cristi Borcea). Facem glume pe seama lui, eu și Melissa, că-l lăsăm singur cu copiii mici”, a povestit fostul model atunci.

