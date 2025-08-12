Cristina Bălan, mesaj emoționant cu ocazia aniversării de 12 ani a gemenilor ei, Toma și Matei, care au sindromul Down: „Primim, cu bucurie și smerenie, lecțiile pe care ni le dăruiți”

Cristina Bălan i-a sărbătorit ieri, 11 august, pe gemenii ei, Toma și Matei, care au împlinit 12 ani. Cântăreața a publicat un mesaj emoționant despre bucuriile și provocările creșterii băieților ei cu sindromul Down.

Cristina Bălan, mesaj emoționant cu ocazia aniversării de 12 ani a gemenilor ei, Toma și Matei, care au sindromul Down

Cristina Bălan (43 de ani) este mama a trei copii. Fosta solistă a trupei Impact și soțul ei, Gabriel Bălan, au doi băieți, Toma David și Matei Nikolas, care au sindromul Down, și o fiică, Nadeea Sofia, în vârstă de doi ani și jumătate. Câștigătoarea sezonului 5 „Vocea României” și soțul ei i-au sărbătorit ieri, 11 august, pe Toma și pe Matei, care au împlinit 12 ani.

Cu ocazia zilei de naștere a gemenilor ei, Cristina Bălan a scris câteva rânduri emoționante despre cum arată viața părinților cu copii cu sindromul Down. Toma și Matei s-au născut prematur pe 11 august 2013. Gemenii au sindromul Down, lucru care a determinat-o pe mama lor să lupte pentru drepturile familiilor aflate în situații similare.

Citește și: Cristina Bălan își mai dorește copii. „Șase, ca Anca Serea!”

„Primim, cu bucurie și smerenie, lecțiile pe care ni le dăruiți și vă mulțumim pentru că ne ajutați să fim mai buni!”

„12 ani au trecut, doisprezece! Cu bune și cu mai puțin bune, cu iubire, dar și cu conflicte, așa cum e normal în orice familie. Dar întotdeauna a învins iubirea. Așa cum a învins, acum 12 ani, teama.

Teama că nu știm ce va fi, cum veți fi, ce se va întâmpla cu noi, diagnosticul acela terifiant, prematuritate; sindrom și toate aceste lucruri necunoscute care ne îngrozesc pe noi, părinții, chiar și în situații tipice darămite în situații ca a noastră.

Voi sunteți din altă lume iar nouă ne este dificil, uneori, să ne adaptăm la lipsa voastră de filtre și (pre)judecați, așa cum avem noi, ca oameni obișnuiți. Dar primim, cu bucurie și smerenie, lecțiile pe care ni le dăruiți și vă mulțumim pentru că ne ajutați să fim mai buni!

Și vă rog să ne iertați pentru lipsa răbdării, uneori, pentru momentele de oboseală și slăbiciune umană. Noi nu putem fi atât de curați și perfecți că voi! Chiar sunteți o versiune mai bună a ființei umane. Una fără răutate, fără lăcomie sau ambiții nemăsurate.

Astăzi vă spun LA MULȚI ANI, din toată inima și vă iubesc dincolo de cuvinte! La mulți ani, flăcăii mei, năzdrăvănii mei, suflete dragi”, a scris Cristina Bălan în mediul online.

Citește și: Cristina Bălan a renăscut după apariția fetiței: „Nadeea a venit ca soarele, învăluie cu lumină și căldură. Gemenii o adoră” / Exclusiv

Cristina Bălan luptă pentru drepturile copiilor cu dizabilități

Cristina Bălan vrea să genereze o schimbare în bine la nivel național în ceea ce privește sprijinirea familiilor care au copii cu dizabilități.

„Societatea românească este în curs de dezvoltare a calităților necesare pentru a face loc dizabilității. Am mai ținut discursuri în care am tot repetat că nu de dizabilitatea fizică sau mintală ar trebui să ne temem, ci de cea emoțională. Pentru primele două există soluții, pentru ultima mai greu. Dizabilitatea emoțională se manifestă prin incapacitatea de a empatiza, de a accepta diferențe remarcabile. Prin impulsul de a respinge, de a agresa verbal sau chiar fizic.

Din fericire, global există o politică de toleranță, acceptare, incluziune și integrare a persoanelor cu diferite dizabilități și asta ne ajută și pe noi. Să sperăm că românii vor copia și acest trend, pe lângă altele. Măcar pe considerentul că oricând, oricine poate avea o dizabilitate”, spunea Cristina Bălan în iunie 2024, într-un interviu pentru Unica.ro.

Foto: Instagram; Facebook

Urmărește-ne pe Google News