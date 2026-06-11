Cine este Dorin Mateiu, miliardarul alături de care Simona Halep a fost surprinsă în Mykonos. Ce diferență de vârstă este între ei și ce avere are bărbatul

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Dorin Mateiu este un miliardar român care a fost recent surprins în Mykonos cu Simona Halep, stârnind speculații despre o potențială relație.

Cine este Dorin Mateiu

Dorin Mateiu are 59 de ani și este unul dintre cei mai respectați oameni de afaceri din România. Originar din Alba Iulia, Mateiu a fost supranumit „Regele mezelurilor din Transilvania” datorită succesului său în industria cărnii. Fondator al companiilor Elit și Vericom, el a vândut ulterior afacerile de succes gigantului american Smithfield Foods, consolidându-și astfel averea, potrivit Libertatea.

În prezent, Dorin Mateiu este un investitor important pe piața imobiliară, deținând o participație semnificativă în cadrul One United Properties, unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din România. Proiectele sale includ dezvoltări de lux precum One Rahmaninov, terenuri și clădiri de birouri din București, dar și centrul comercial Alba Mall. În plus, omul de afaceri s-a implicat în sectorul tehnologic și deține proprietăți exclusiviste în Dubai, oraș unde locuiește o parte din an.

Potrivit estimărilor, averea lui Dorin Mateiu se ridică la aproximativ 65-70 de milioane de euro, incluzând participația sa la One United Properties, proprietăți imobiliare și alte investiții.

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Presupusa relație cu Simona Halep

După divorțul de Toni Iuruc, din 2022, după doar opt luni de la nuntă, Simona Halep a preferat să păstreze discreția cu privire la viața sa sentimentală. Însă, de-a lungul ultimului an, aparițiile alături de Mateiu au atras atenția și au alimentat zvonurile despre o posibilă relație. În ciuda speculațiilor, cei doi, între care este o diferență de vârstă de 25 de ani, nu au comentat public pe acest subiect.

Recent, fosta jucătoare de tenis și miliardarul au fost surprinși împreună în Mykonos. În imaginile publicate surprinse de Cancan, cei doi poartă ținute relaxate asortate. Într-una din imagini, Mateiu apare făcându-i poze fostei numărul unu mondial la tenis.

Foto: Instagram; Libertatea.ro

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