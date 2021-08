Ce spune Irinel Columbeanu despre despărțirea Monicăi de Mr. Pink

Despărțirea dintre Monica Gabor și Mr. Pink a șocat showbiz-ul românesc. După o relație de 10 ani, în care cei doi au format o familie împreună cu fiica Monicăi și a lui Irinel Columbeanu, Irina, dar și cu fiul milionarului Mr. Pink, Antony, cuplul a decis să se despartă.

Fostul soț al Monicăi Gabor, Irinel Columbeanu a ținut să facă o serie de precizări cu privire la o posibilă reîmpăcare dintre el și Monica. Columbeanu este de părere că au trecut mult prea mulți ani ca să se mai poată lega ceva între ei. În plus, nu a vrut să dea detalii despre despărțirea Monicăi de Mr. Pink.

„Nu este vorba că se întoarce la mine. Nu cred ca este posibil. Sincer să fiu și dacă as avea o confirmare despre despărțirea lor, nu cred ca ar fi bine să o spun. Vreau să fac doar câteva precizări. În presa sunt numai interpretări, nu s-a văzut nimic clar. Nu am de unde să știu ceea ce este în sufletul ei. Eu nu am luat legătura cu Monica. Este ceva diplomat sa nu deschid acest subiecte. Unele speculații nu sunt adevărate nici pe departe. Și sa știți ca cel mai mare lux este sa spui adevărul. Când am spus ca e bine, credeți-mă că e foarte bine. Mie nu mi place sa mă bag în ciorba altuia. Prefer să mă fac dispărut atunci când sunt căutat”, a precizat Irinel Columbeanu, la Antena Stars.

Irinel Columbeanu, dezvăluire neașteptată despre Oana, fosta iubită

Irinel Columbeanu s-a despărțit de fosta iubită mai tânără ca el cu 40 de ani, Oana Cojocaru după o relație de trei ani.

După despărțire, fostul afacerist a explicat că Oana nu a stat cu el doar pentru averea lui , pentru că ea este o femeie inteligentă.

„Poate că banii sunt ceea ce atrag cel mai mult. Eu ți-aș răspunde descriindu-mă pe mine, nu reprezint numai banii în ochii celor din jur. Este o persoană foarte inteligentă. În legătură cu fostele, nu doar banii au fost la mijloc”, a mărturisit fostul om de afaceri.

Irinel Columbeanu trăiește acum cu chirie

Dacă în urmă cu câțiva ani era considerat unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din România, acum, la vârsta de 64 de ani, Irinel a ajuns să trăiască modest, cu chirie, mulțumindu-se cu un buget limitat. „Mai am bani câți e nevoie, de câți e nevoie să trăiesc liniștit, fără problemele pe care le aveam înainte. Iar disponibilitatea mea de a face bani se dovedește în timp și zi de zi. Cheltuiesc pe mâncare undeva între 3.000 şi 5.000 de lei cred. Se întâmplă să folosesc acești bani pentru mâncare. Faptul că îmi gătesc singur este o plăcere, nu o fac întotdeauna. Nu am atâta răbdare. Nu știți problemele pe care le induce faptul de a avea bani și nevoia de a-i păzi și a-i înmulți? Sunt foarte mari aceste probleme și devoratoare de timp și de bună dispoziție”, a spus Irinel Columbeanu, în emisiunea moderată de Denise Rifai.

