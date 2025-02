„Eu nu mai pun «botu» la frică.” Ce spune Dan Negru despre Călin Georgescu și Crin Antonescu

Dan Negru a ironizat alegerile prezidențiale din acest an, într-o postare de Facebook despre scăderea numărului de nașteri din România. Ulterior, în secțiunea de comentarii, prezentatorul de la Kanal D și-a exprimat opinia despre politicienii Călin Georgescu și Crin Antonescu.

Dan Negru, ironie la adresa alegerilor prezidențiale din acest an, în contextul numărului de nașteri din România în perioada 1971 – 2024

Dan Negru (53 de ani) susține că generația lui a fost „ultima care a asigurat nivelul de înlocuire al populației”, după ce România a înregistrat sub 150 000 de nașteri în 2024. Prezentatorul de la Kanal D a făcut o paralelă între țara noastră și India și o glumă pe seama lui Ilie Bolojan, Călin Georgescu și Crin Antonescu.

„În câțiva ani vom încăpea toți într-un cartier din New Delhi sau Beijing și Bolojan, Georgescu sau Antonescu vor fi președinți de bloc. (râde)”, așa își începe prezentatorul TV postarea de pe Facebook.

„Generația mea a fost ultima care a asigurat nivelul de înlocuire al populației.”

În continuarea postării, Dan Negru a listat numărul de copii născuți în 1971 (527 764), anul în care s-a născut el, în 1980 (320 211), anul în care s-a născut soția lui, Codruța, și în 2010 (212 100) și 2012 (201 090), anii în care s-au născut copiii lor, Dara și Bogdan.

„Anul trecut s-au născut 149 613 copii în România! Generația mea a fost ultima care a asigurat nivelul de înlocuire al populației. Degeaba Valentine’s de mâine. În 1971, în India s-au născut 22 de milioane de copii. Anul trecut s-au născut 23 de milioane!”, a mai scris prezentatorul în mediul online.

Mesajul lui Dan Negru a fost completat de un selfie surprins în fața celei mai mari maternități din New Delhi.

„Spermatozoizii ăștia sculptați în metal sunt amplasați în fața celei mai mari maternități din New Delhi. Pentru că «fiecare copil care se naște ne arată că Dumnezeu încă nu e dezamăgit de oameni»”, a încheiat prezentatorul emisiunii „Jocul Cuvintelor”.

Părerile românilor sunt împărțite

Păreri contra

În secțiunea de comentarii, părerile au fost împărțite. Una dintre urmăritoarele prezentatorului a amintit suferința provocată de politica demografică a regimului Ceaușescu. Prin Decretul nr. 770 din 1 octombrie 1966, Nicolae Ceaușescu interzicea întreruperea de sarcină cu scopul creșterii accelerate a populației, în ciuda lipsei de resurse pentru familii să-și crească copiii.

„Adevărul este că s-au născut și mulți copii nedoriți. Știți ce se întâmpla cu femeile care încercau să facă întrerupere de sarcină…”, a comentat cineva.

„Erau pline orfelinatele de bieții copii. Nu ne mai dorim așa ceva. Să facă fiecare câți copii poate crește și educa!”, a fost un alt comentariu.

„România nu este o țară în care să aduci copii pe lume.”

În aceeași secțiune de comentarii se regăsesc mulți români dezamăgiți de condițiile actuale de creștere a copiilor în țara noastră.

„România nu este o țară în care să aduci copii pe lume. Coșmarul începe de la sistemul medical, încă de când afli că ești însărcinată. Urmat de sistemul de învățământ care e vai de el, lipsa sportului (terenuri, săli de sport, bazine de înot). După care vine lipsa locurilor de muncă sau incertitudinea că va avea unde să lucreze (nu trebuie să fim toți academicieni, însă piața locurilor de muncă nu oferă prea multe alternative – majoritatea vor ca la 18 ani să ai deja 10 ani de experiență ca să te poată angaja – prea puțini sunt cei care investesc în pregătirea bobocilor). Sunt mama a doi copii dintre care unul cu handicap grav și recunosc că am fost inconștientă că i-am adus pe lume. O fi România mai sigură decât alte țări, dar țara asta este făcută să îți pună piedici, nu să te ridice”, a mai scris cineva.

Păreri pro

Au exista și persoane care i-au dat dreptate prezentatorului.

„Nu am văzut niciodată aceste statistici, dar sunt de-a dreptul îngrijorătoare. Efectul se va vedea pe termen lung. Eu locuiesc într-un sat cu 735 de locuitori, unde se nasc 1-2 copii pe an și mereu zic c-o să rămână un sat pustiu”, a comentat cineva.

„Din punctul meu de vedere, tinerii nu își asumă responsabilitatea de a crește copii!”, a fost un alt mesaj.

„Lecție pentru omenire. Interesant și de luat aminte. Toți avem loc sub cer și în univers. Dacă nu ne mai lăsăm manipulați, va crește și natalitatea”, a comentat altcineva.

Ce spune Dan Negru despre Călin Georgescu și Crin Antonescu

A fost și un urmăritor care i-a atras atenția prezentatorului TV cu privire la ironia referitoare la Bolojan, Georgescu și Antonescu.

„Georgescu sau Antonescu? Vorbești de parcă nu contează cine iese… singura diferență, dacă iese oricine în afară de Georgescu nu contează, dacă iese Georgescu «o să analizăm baza de la Kogălniceanu» CAM CONTEAZĂ!!!!!!”, a comentat un timișorean.

„Eu nu mai pun «botu» la frică. Dacă iese cutare vom muri… Pe mine nu mă mai sperie. Mi-e egal cine iese”, a fost replica lui Dan Negru.

„N-ar trebui să nu-ți pese cine iese! Multă lume se ia după tine!”, a reacționat o altă persoană.

Foto: Facebook

