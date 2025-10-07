Ce probleme de sănătate are Anca Pandrea la 79 de ani. Se află în spital de două săptămâni: „Sper să scap cu viață. E cumplit!”

Anca Pandrea se află de aproximativ două săptămâni internată la Spitalul Floreasca din București, după ce a contractat un virus agresiv.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Anca Pandrea la 79 de ani

Anca Pandrea (79 de ani) trece printr-o perioadă dificilă după ce a contractat un virus agresiv. Fosta actriță se află sub supraveghere medicală la Spitalul Floreasca din Capitală, unde urmează un tratament complex, cu perfuzii și antibiotice.

„Nu mă simt bine. Am luat un virus. Sunt în spital de două săptămâni… Am uitat cum se cheamă acest virus, dar este un virus care se localizează la intestine, la stomac… De aceea sunt de două săptămâni la izolare. Nu știu de unde l-am luat. Medicii m-au ținut două zile în salon, după aceea m-au băgat la izolare”, a declarat Anca Pandrea, pentru VIVA!.

Anca se confruntă de mai mulți ani cu o serie de afecțiuni, printre care insuficiență cardiacă și pulmonară, probleme cu coagularea sângelui, probleme cu glanda, dar și o gastrită. Din cauza virusului, în acest moment, fosta actriță urmează un regim strict.

„Țin un fel de regim acum. Mănânc orez, brânzică, morcov și pâine prăjită. Sunt pe tratament și perfuzii. Iau antibiotice să pot scăpa de acest virus. Sper să scap cu viață, că e cumplit!”, a mai declarat Anca, pentru sursa citată.

Cine este Anca Pandrea

Anca Pandrea s-a născut pe 16 februarie 1946, la Făgăraș, și a avut o copilărie marcată de lipsa tatălui, deținut politic vreme de opt ani, iar, mai târziu, de problemele bărbatului cu alcoolul, după anii petrecuți într-o mină de plumb.

Înainte de a da la Actorie, Anca Pandrea a oscilat între Chimie și Regie. Fiindcă la Regie se dădea examen o dată la 4 ani însă, a optat pentru Actorie, ceea ce nu a fost întocmai pe placul mamei sale. „Mama nici nu a vrut să audă de actriță, dar, până la urmă, a acceptat. Actrițele i se păreau femei ușoare”, povestea Anca în trecut.

După facultatea de Actorie, Anca a fost repartizată la Satu Mare, unde a lucrat vreme de mai mulți ani, înainte de a se muta la București, unde l-a cunoscut pe regretatul Iurie Darie, care i-a devenit soț. Înainte să-l cunoască pe Darie, Anca a fost căsătorită cu Thury Ștefan, pe care l-a părăsit pentru un alt bărbat.

Fosta actriță nu are copii, deși și-ar fi dorit. „Singurul meu regret în viață este faptul că nu am copii. Mi-am dorit și eu și Iura să avem o fetiță dar nu a fost să fie. Am fost și am făcut tratament pentru a deveni mamă dar nu am reușit să rămân însărcinată”, spunea Anca în aprilie 2024, pentru Click!.

