Bianca şi Marian formează cel de-al treilea cuplu al sezonului 9 de la Insula Iubirii. Lucrează împreună în imobiliare

Insula Iubirii este, fără îndoială, unul dintre cele mai urmărite show-uri ale momentului, iar sezonul 9 promite să fie la fel de captivant și plin de emoție ca și predecesoarele sale. După ce Francesca și Cristian, dar și Maria și Marius au fost prezentate ca primele cupluri, a venit rândul unui nou cuplu să își împărtășească povestea. Bianca Dan și Marian Grozavu sunt cei de-al treilea cuplu care și-au deschis inimile și vor merge pe Insula Iubirii pentru a trece prin cel mai dur test al relațiilor.

Bianca şi Marian formează cel de-al treilea cuplu al sezonului 9 de la Insula Iubirii

Bianca Dan și Marian Grozavu, cel de-al treilea cuplu al sezonului 9 de la Insula Iubirii, sunt împreună de mai bine de trei ani și lucrează împreună în domeniul imobiliarelor, o muncă care le consumă mult timp și energie, dar care nu i-a împiedicat să își construiască o poveste de iubire puternică.

Bianca și Marian formează un cuplu solid, în care fiecare dintre ei a contribuit la consolidarea relației lor. Bianca, în vârstă de 31 de ani, născută sub semnul Berbecului, și Marian, în vârstă de 37 de ani, Balanță, își amintesc cu drag de începuturile lor, când Bianca a fost cea care a făcut primul pas, iar Marian a știut să continue totul astfel încât relația lor să se dezvolte și să dureze.

Profesional, cei doi au găsit un sprijin reciproc în domeniul imobiliar, având succes în afacerea lor comună. Deși au avut realizări semnificative pe plan profesional, Bianca și Marian sunt conștienți că, pentru a-și construi un viitor și pe plan personal, trebuie să își ofere timpul necesar pentru a se concentra și pe relația lor.

Care sunt provocările din relaţia lor

Deși sunt fericiți împreună și au o relație puternică, Bianca și Marian recunosc că viața profesională le fură mult timp, iar acest lucru a început să le afecteze relația. Chiar dacă sunt o echipă de succes pe plan profesional, cei doi și-au dat seama că au nevoie de o pauză, de un moment în care să fie doar ei și să se concentreze pe ceea ce contează cu adevărat.

Aceasta a fost și rațiunea pentru care au ales să participe la Insula Iubirii. În acest context, Thailanda și provocările pe care le vor întâmpina pe insulă ar putea fi exact ceea ce au nevoie pentru a-și da seama ce trebuie schimbat în viața lor de zi cu zi.

„Avem nevoie de acel moment când să fim doar noi. Poate fi perioada în Thailanda, exact ce ne trebuia pentru a înțelege ce trebuie să schimbăm în programul nostru”, au spus Bianca și Marian, lăsând să se înțeleagă că Insula Iubirii ar putea fi soluția pentru a-și regăsi echilibrul în relație.

Bianca și Marian și-au dorit întotdeauna să aibă o relație bazată pe încredere totală și sprijin reciproc. Deși au trecut prin momente dificile, cei doi sunt hotărâți să meargă mai departe și să își construiască un viitor împreună. Cu toate acestea, după mai mulți ani de relație și muncă intensă, au început să se confrunte cu semne de întrebare. Au început să simtă că nu au suficient timp pentru ei și că sunt influențați de rutina zilnică, care poate pune presiune pe orice relație.

„Am început să o luăm pe drumuri diferite, să nu ne mai potrivim, dar am încercat să facem lucrurile să funcționeze. Nu am vrut să renunțăm ușor, dar am ajuns la concluzia că este momentul să facem o schimbare. La Insula Iubirii am decis să venim pentru a găsi răspunsurile de care avem nevoie”, au adăugat Bianca și Marian.

Deși nu este ușor să faci față unei relații sub presiune, Bianca și Marian sunt conștienți că orice problemă poate fi depășită dacă există dorința de a comunica și de a lucra împreună. În fața celor mai mari provocări din viața lor de cuplu, cei doi vor avea ocazia să înfrunte temerile și îndoielile care au apărut pe parcursul relației lor. Vor reuși să se regăsească și să își întărească legătura sau vor ajunge la concluzia că trebuie să se despartă?

Răspunsurile vor veni pe parcurs, în timpul emisiunii „Insula Iubirii”, difuzată în fiecare luni, marți și miercuri, de la ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

