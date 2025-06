Antonia Iacobescu a trecut printr-o operație: „Îmi este atât de dor de scenă!”

Antonia Iacobescu a trecut recent printr-o operație. Cântăreața a făcut dezvăluirea în mediul online, în dreptul unei postări cu mai multe fotografii cu ea pe scenă.

Antonia Iacobescu a trecut printr-o operație

Antonia Iacobescu (36 de ani) a dezvăluit în mediul online că a trecut printr-o intervenție chirurgicală. Artista a spus că-i lipsește scena și că va oferi mai multe detalii despre operație când va fi pregătită.

„Îmi este atât de dor de scenă! A trebuit să fiu operată, dar mă voi întoarce curând! Vă ​​voi povesti când voi fi gata. Până atunci, nu vă trimit decât iubire!”, a scris Antonia Iacobescu pe rețelele sociale.

Citește și: Câți bani câștigă Antonia și Alex Velea. Au succes în muzică, dar și în afaceri

Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Antonia în trecut

În martie 2025, Antonia Iacobescu a dezvăluit că și-ar risca sănătatea dacă ar rămâne însărcinată a patra oară. Cântăreața are trei copii, o fiică, Maya, și doi fii, Dominic și Akim, toți născuți prin operație de cezariană.

Invitată alături de logodnicul ei, Alex Velea (41 de ani), la „Testul poligraf (Detectorul de minciuni)”, o emisiunea pe care Selly o realizează pe canalul său de Youtube, Antonia a fost întrebată dacă își dorește o fetiță cu logodnicul ei, având în vedere că Maya este fiica ei din fostul mariaj cu Vincenzo Castellano.

Citește și: Alex Velea, despre Antonia și criticile cu care se confruntă: „Au nenorocit-o psihic”

„Eu nu mai pot să fac copii”

„Ce drăguț… Dacă îmi doresc să am și o fată? Dar eu nu mai pot să fac copii. Nu mai am voie. Dar, dacă puteam… Există Maya, nu mi-a trecut prin minte că îmi lipsește vreo fetiță. Sunt fericită așa, în formula asta. Dar am mai vorbit de copii. Eu mi-aș dori să mai fac copii, aș mai face unul”, a răspuns Antonia.

„Își riscă sănătatea ei sau sănătatea respectivului sau respectivei. Și nu vrem să facem asta. Vorbim de multe ori despre asta. Am mai vorbit despre copii, că nouă ne plac foarte mult copiii în general. Suntem foarte fericiți cu ăștia de îi avem”, a completat Alex Velea.

Citește și: Câte intervenții estetice are Antonia, de fapt: „Toate, mai puțin buzele”

„Am avut un dezechilibru hormonal”

În februarie 2024, Antonia Iacobescu a dezvăluit că s-a confruntat cu un dezechilibru hormonal.

„Am fost foarte stresată. Și acum trec printr-o perioadă unde iau niște suplimente, mă duc la terapie. Am avut un dezechilibru hormonal. Efectiv parte din hormonii mei erau scăzuți ca valoare. Am luat chestii naturale. Acum stau din ce în ce mai bine. Mă stresam, sunt perfecționistă și sunt la pământ cu nervii din cauza asta”, a spus Antonia, în podcastul „Da, Bravo!”, realizat de Mihai Bobonete.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News