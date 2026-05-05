Andreea Popescu a lăsat orgoliul deoparte și i-a transmis un mesaj lui Rareș Cojoc. Cum se înțeleg după divorț

Rareș Cojoc și Andreea Matei, partenera lui de dans, au devenit campioni mondiali. Andreea Popescu a lăsat orgoliul deoparte și i-a dat mesaj fostului soț. Influencerița a povestit ce i-a transmis tatălui copiilor ei.

Andreea Popescu, mesaj pentru Rareș Cojoc, după performanța obținută

Andreea Popescu și Rareș Cojoc au divorțat în termeni amabili. Cei doi au împreună trei copii pe care vor să îi crească în armonie și liniște, cu toate că mariajul lor nu a putut fi salvat.

Rareș Cojoc se concentrează în continuare pe cariera lui, iar după ce el și partenera lui de dans au câștigat Grand Șlam-ul de la Blackpool, cei doi au obținut o nouă victorie importantă, Campionatul European care a fost organizat în Palma de Mallorca. Era un titlu pe care amândoi și-au dorit enorm să îl obțină iar acum pot spune că sunt campioni în toată regula.

Andreea Popescu a mărturisit că l-a sunat pe fostul soț pentru a îl felicita și a explicat că se bucură mult pentru reușita celui acestuia, mai ales că știe cât de mult a muncit pentru tot ce are astăzi, pe plan profesional.

„În primul rând m-am bucurat pentru că oricum ştiam că o să ia locul întâi. L-am sunat şi eu ieri, l-am sunat, l-am felicitat, le-am arătat copiilor, copiii au fost la mine şi le-am arătat videoclipuri cu el din timpul competiţiei. Eu sunt foarte bucuroasă pentru el, că pentru asta munceşte de 30 de ani“, a declarat Andreea Popescu pentru Știrile Antena Stars.

Cum se înțeleg după divorț

Andreea Popescu a vorbit despre viața de după divorț și a spus că încă se vindecă, așa că nu se gândește la o nouă relație.

„Nu caut nimic, dar acum ştii cum e. Când treci printr-un divorţ şi nu este foarte mult timp de la el, vrei să încerci să faci lucrurile bine pentru copii, atât cât poţi, cât să ţii cont şi puţin de tine“, a mai spus Andreea Popescu.

Fosta dansatoarea spune că se înțelege bine cu fostul ei soț, iar atunci când vine vorba despre copii, uită de toate neînțelegerile dintre ei. Mai mult, ea a spus că cei mici ar trebui să fie mândri că au un astfel de tată.

„Închidem uşa şi uităm tot, normal că eu îl susţin în continuare şi ce e al lui, dă-i Cezarului ce-i al Cezarului. Incontestabil este cel mai bun din lume şi normal că..e tatăl copiilor, copiii trebuie să fie mândri că au un aşa tată. Aici..jos pălăria!“, a transmis Andreea Popescu, într-un interviu exclusiv pentru Știrile Antena Stars.

