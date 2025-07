Andreea Marin a confirmat despărțirea de Adrian Brâncoveanu: „Eu am luat această hotărâre”

Andreea Marin a confirmat că ea și Adrian Brâncoveanu s-au despărțit după o relație de mai bine de opt ani.

Andreea Marin a confirmat despărțirea de Adrian Brâncoveanu

Andreea Marin (50 de ani) a confirmat că ea și Adrian Brâncoveanu (40 de ani) s-au despărțit după o relație de mai bine de opt ani. Decizia a fost luată de prezentatoarea TV.

„Da, este adevărat, eu am luat această hotărâre de mai mult timp, însă fiind o relație longevivă în care m-am implicat profund, nu a fost o decizie ușoară și nu am simțit să vorbesc despre asta. Prefer să îmi respect intimitatea în continuare și vă mulțumesc pentru înțelegere”, a declarat Andreea Marin, pentru Cancan.ro.

Citește și: Unde a plecat Adrian Brâncoveanu, după ce Andreea Marin s-a despărţit de el. Au fost împreună timp de opt ani

Cum a început povestea de dragoste dintre Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu

Pe Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu i-a unit pierderea unor oameni dragi. Cei doi s-au întâlnit întâmplător, într-o perioadă în care amândoi au pierdut pe cineva drag din viețile lor.

„Ne-am cunoscut absolut întâmplător. El lucra la un alt capăt al lumii, ca să spun așa, la vremea aceea. Era consul în Africa. A venit acasă. A avut o nevoie, o nevoie legată de sănătatea unui om drag din familie, care s-a și pierdut atunci… Eu mă ocup de multă vreme și am tot felul de conexiuni în direcția aceasta a sănătății și așa, cumva, prin cineva am ajuns să vorbim despre o situație neplăcută. În același an s-a întâmplat și situația dureroasă din familia mea, în sensul că l-am pierdut pe tata. Cumva discutând probabil lucrurile astea ne-au unit și noi nici măcar nu ne cunoșteam, pentru că vorbeam la distanță. El știa cum arăt eu, dar eu nu știam cine e el”, povestea Andreea Marin în anul 2022, în podcastul „Acasă la Măruță”.

Citește și: Ce notă a luat Violeta Bănică la Bacalaureat. Andreea Marin, mândră de rezultat: „Este deja studentă la drept în SUA la prestigioasa Cornell University”

Ce relație avea Adrian Brâncoveanu cu fiica Andreei Marin, Violeta Bănică

Andreea Marin are o fiică, Ana Violeta Bănică, din fostul mariaj cu Ștefan Bănică Junior, care a avut o relație apropiată cu Adrian.

„A fost o relație care s-a sudat imediat. Nu am avut nici cea mai mică problemă. (…) Mi-a spus mai târziu: «Mami, eu nu sunt fericită dacă tu nu ești fericită!». M-a emoționat când mi-a spus lucrul ăsta. Ideea e că și noi avem o relație matură și zic că o relație care e bună e benefică și pentru ea, nu doar pentru noi. Copilul nu se simte exclus, e parte din această poveste, așa cum pentru mine, în primul rând, copilul e pe locul întâi. Și e firesc să fie așa”, declara Andreea Marin în martie 2023, în cadrul emisiunii „Teo Show”.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News