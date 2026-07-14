Andreea Ibacka, suprinsă în vacanță, după divorțul de Cabral. În compania cui a fost fotografiată pe litoralul românesc

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Andreea Ibacka a ales să își găsească liniștea pe litoralul românesc, la scurt timp după ce s-a aflat public de divorțul de Cabral.

Actrița a fost surprinsă recent pe o plajă privată și exclusivistă din Mamaia Nord, în stațiunea Nyota. Departe de a lăsa valul de atenție media să îi umbrească rolul de mamă, ea încearcă să își mențină energia și dinamismul, concentrându-și întreaga atenție pe creșterea și fericirea celor doi copii ai săi, Namiko și Tiago.

Refugiul de pe plajă în compania celor dragi

Potrivit imaginilor surprinse de paparazzi Cancan, entru această escapadă la malul mării, Andreea nu a ales singurătatea, ci s-a înconjurat de o gașcă strânsă de prieteni de încredere, care par să îi fie cel mai bun sprijin moral în această perioadă de tranziție. Alături de ea a fost și micuța Namiko, care și-a urmat mama peste tot pe parcursul zilei însorite. Deși situată la doar o aruncătură de băț de cele mai zgomotoase cluburi de fițe din nordul stațiunii, Andreea a preferat atmosfera relaxantă de la șezlong, dedicându-se exclusiv momentelor de calitate alături de cei dragi și refuzând orice fel de apariție extravagantă.

În ciuda atmosferei vesele din grup, pe chipul actriței s-au putut citi și momente inevitabile de melancolie. La un moment dat, Andreea s-a retras preț de câteva clipe în propriile gânduri, reflectând probabil la schimbările majore din viața sa personală. Această dedicare totală față de copii amintește de un mesaj profund pe care ea l-a transmis recent în mediul online, unde sublinia că perioada copilăriei este unică și trece extrem de repede.

„Copilăria lor se întâmplă acum. O singură dată”, a scris Andreea Ibacka, pe Instagram.

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De ce s-au despărțit Andreea și Cabral

Motivele divorțului au fost explicate chiar de Andreea Ibacka în urmă cu câteva luni. Vedeta a demontat zvonurile privind o eventuală infidelitate, mărturisind că decizia a fost luată de comun acord, după ce au realizat că, în ciuda anilor petrecuți împreună, nu mai sunt pe aceeași lungime de undă. Dincolo de separare, actrița a ales să vorbească cu mult respect și căldură despre fostul ei partener de viață.

„Există doar doi oameni care, după aproape două decenii împreună, au ajuns să se piardă unul de celălalt. Și poate că asta e partea cea mai tristă. Ani mulți am fost bine. Cu bune, cu rele, cu muncă multă, cu oboseală, cu lipsuri și cu multe bucurii. Ne-am construit viața și familia cum am știut noi mai bine. Ne-am încurajat, ne-am protejat și ne-am ținut aproape”, a transmis actrița.

Foto – Instagram / Facebook

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