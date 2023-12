Andreea Bălan și Victor Cornea formează unul dintre cele mai noi cupluri din showbiz-ul autohton și nu ezită să împărtășească publicului povestea lor de dragoste.

Cei doi imortalizează toate momentele frumoase prin care trec și le postează apoi pe rețelele de socializare, spre deliciul fanilor. Printre cele mai recente postări ale Andreei Bălan, făcute în secțiunea Insta Stories, se află și o imagine cu ea și iubitul ei în pat, în așternuturi. În imagine se văd picioarele celor doi care se ating, într-un pat îndreptat spre balconul din care se poate vedea o priveliște superbă.

Andreea Bălan: „Universul mi-a dat tot ceea ce îmi doream!”

Artista și tenismenul și-au confirmat relația vara aceasta, în iunie 2023. Andreea și Victor s-au cunoscut în mediul online, după ce sportivul i-a trimis un mesaj artistei când ea a postat un clip în care vorbește despre spiritualitate.

„Am fost la tine (n.r. – Dan Capatos) în emisiune și am vorbit despre spiritualitate. Atunci când s-a făcut liniște și am putut să vorbesc așa vreo 2 minute despre spiritualitate și voi m-ați ascultat. Eu am decupat acel filmuleț, l-am pus pe Instagram și s-a viralizat, a făcut 1.5 milioane (nr. de vizionări). El fiind pe spiritualitate și trezit spiritual, a ajuns acest filmuleț la el în feed-ul de Instagram că el nu mă urmărea. Pur și simplu mi-a lăsat un mesaj ‘Felicitări, Andreea, ești genială’. Eu de obicei nu răspund la mesajele bărbaților care îmi scriu ‚Ce frumoasă sunt’, că nu mă interesează.

Vezi în GALERIA FOTO imaginea cu cei doi în așternuturi.

Citeşte şi: Andreea Bălan și Victor Cornea, pe zi ce trece mai îndrăgostiți! Ce declarație i-a făcut sportivul solistei

Citeşte şi: Cât costă mașina pe care o conduce Andreea Bălan. Ce sacrificii a făcut solista pentru situația financiară din prezent / Video

Citeşte şi: Andreea Bălan l-a prezentat pe Victor Cornea fetițelor ei. Ella și Clara l-a susținut pe tenismen la antrenamente / Video

Citeşte şi: Cum arată și cât costă casa în care locuiește Andreea Bălan: „E zona foarte bună” / Video

„Părinții lui mă acceptă și mă iubesc foarte mult!”

Când mi se scrie să mă cucerească, nu mă interesează, nu răspund. Nu consider că trebuie să mă agăți pe Instagram, nu e locul potrivit. Acestui mesaj am răspuns tocmai pentru că avea legătură cu spiritualitatea și apoi am început să vorbim”, a povestit Andreea Bălan în emisiunea lui Capatos, potrivit Cancan.

Victor Cornea a cucerit-o iremediabil pe Andreea și deja i-a cunoscut familia acesteia, pe fetele Ella Maya și Clara Maria, dar și pe mama ei. Și Andreea a fost prezentată părinților sportivului.

„Părinții lui mă acceptă și mă iubesc foarte mult. (…) Am fost acasă la el, la Sibiu, și ne înțelegem minunat. Sunt niște oameni extraordinari”, a spus Andreea Bălan.

În ultimi doi ani, Andreea Bălan a renunțat să mai vorbească despre viața personală, concentrându-se mai mult pe carieră și pe creșterea fetelor. După divorțul de George Burcea, tatăl fetițelor ei, artista a mai avut o relație cu Tiberiu Argint, de care s-a despărțit în toamna lui 2021. Acum, Andreea se declară mai fericită ca niciodată în relația cu Victor.

„În ultimii doi ani nu am mai prea vorbit despre viața personală pentru că am considerat că trebuie să-mi dau timp ca să fiu singură și să lucrez cu mine. A trebuit să mă calibrez. Să unesc partea de pe scenă cu partea umană și, când am eliberat toate energiile negative, Universul mi-a dat tot ceea ce îmi doream, o persoană foarte potrivită pentru mine”, a declarat Andreea Bălan în iunie 2023, la Antena Stars.

Foto – Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro

Urmărește-ne pe Google News