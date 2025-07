Adelina Pestrițu, prima reacție după ce imaginea i-a fost folosită fără acord pentru a promova o clinică de înfrumusețare: „În Vaslui, dacă te vor, te iau”

O clinică de înfrumusețare din Vaslui s-a folosit de imaginea Adelinei Pestrițu fără acordul ei pentru a-și promova serviciile. Fosta prezentatoare TV s-a amuzat copios pe seama incidentului.

Imaginea Adelinei Pestrițu, folosită fără acordul ei să promoveze o clinică de înfrumusețare din Vaslui

Adelina Pestrițu (38 de ani) a reacționat în mediul online după ce imaginea i-a fost folosită fără acord pentru a promova o clinică de înfrumusețare din Vaslui.

Un tânăr a sunat la clinică și a pretins că vrea să facă o programare pentru iubita lui, care este o mare fană a Adelinei Pestrițu. Tânărul a insistat că vrea să-i facă cadou iubitei fix tratamentele pe care Adelina le-a făcut la clinica din Vaslui. Persoana care a răspuns la telefon a mințit că Adelina a făcut un masaj anticelulitic la clinica lor.

La un moment dat, discuția s-a tensionat, deoarece tânărul a întrebat „oare știți când a venit Adelina ultima oară?”. „Dumneavoastră vreți să o întâlniți pe Adelina? Care vă este întrebarea, că eu nu vă înțeleg”, a spus femeia iritată.

„O să încercăm să o aducem din nou, atunci. Notez numărul acesta și vă anunț când vine doamna Pestrițu. Doamna nu vine zilnic, ea locuiește la București. Doamna Pestrițu călătorește foarte mult și deține foarte multe colaborări. În momentul în care o să accepte să vină la deschidere o să o invit pe Paula personal să vină aici”, a încheiat reprezentantul clinicii.

Reacția Adelinei Pestrițu

În loc să se enerveze, Adelina Pestrițu s-a amuzat copios pe „viziunea și curajul” celor din spatele ideii. Mai mult, fosta prezentatoare TV a spus că promovarea este „din partea casei”, dar că va lua măsuri dacă i se vor mai „fura” pozele.

„N-am râs niciodată la glumele cu Vaslui. Până când m-am trezit că sunt imaginea unei clinici de înfrumusețare de acolo. Fără să semnez nimic. Fără măcar să știu. Am înțeles că nu se cere acordul, se cere doar… inspirație și screenshot. La ce e necesar mai mult? Eu am pozat pentru bijuterii, dar ei au zis «merge și la botox / tratamente faciale, are fața odihnită». Poza era făcută pentru Kultho, dar dacă au fost rapizi si au salvat imaginea, măcar să le recunosc ambiția.

Nu-i acuz, ba chiar îi admir. O dovadă de perseverență, viziune, curaj – tot ce cauți la un start-up în 2025. Ce contract sau buget? În Vaslui dacă te vor, te iau. N-ai cum să refuzi ceva ce nici n-ai știut că s-a întâmplat. Așa că le spun cu drag: promovarea de astăzi e din partea casei, dar dacă-mi mai furați o poză, vă trec pe caiet.

Vaslui, ești în inima mea, dar nu pot să ajung la deschidere”, a scris Adelina Pestrițu pe Instagram.

