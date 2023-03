Roberto Cavalli a devenit tată pentru a șasea oară, la 82 de ani. „A fost foarte emoționant!”

Roberto Cavalli a devenit tată pentru a șasea oară, la vârsta de 82 de ani.

Designerul de modă, despre care se crede că are venituri de peste 400 de milioane de lire sterline, are un băiețel cu modelul suedez Sandra Nilsson, în vârstă de 37 de ani.

Designerul mai are cinci copii din două mariaje anterioare. Roberto îi are pe Tommaso și Cristina din prima căsătorie cu Silvanella Giannoni, care a durat între anii 1964 – 1974. El mai are trei copii – Robert, Rachele și Daniele din cea de-a doua căsătorie cu fostul model Miss Europa Eva Maria Duranteer.

„Este frumos și a fost foarte emoționant să-l văd”

Designerul a devenit din nou tătic în urmă cu o săptămână și este ai fericit ca niciodată.

„Sandra se descurcă bine. Copilul, care s-a născut acum o săptămână chiar aici în Florența. Este frumos și a fost foarte emoționant să-l văd imediat după ce s-a născut. Numele lui este Giorgio, ca și bunicul său, tatăl meu… pe care naziștii l-au împușcat în masacrul de la Cavriglia, când aveam patru ani.” – a relatat Cavalli, citat de The Sun.

„Nu am vorbit până la 18 ani”

Roberto a mai vorbit în trecut perioada dificilă de după uciderea tatălui său, care l-a marcat iremediabil.

„Tatăl meu a fost împușcat de germani în iulie 1944, într-un raid la Castelnuovo dei Sabbioni. Era geodez, lucra la o mină din Valdarno… Nu am vorbit până la 18 ani. Dar viața a fost bună cu mine [și am fost] răsplătit… pentru tot.”

Cavalli și Sandra Nilsson sunt împreună din 2014.

Sandra a primit din partea designerului o insulă estimată la o valoare de peste 2 milioane de lire. Insula a venit la pachet cu o vilă cu patru dormitoare, o cabană de vânătoare, o piscină, un teren de golf și rămășițele unui fort viking.

