Rihanna își face casă de modă, în parteneriat cu LVMH

Rihanna și LVMH vor prezenta în premieră noua colecție, la Paris

Colecția creată de cântăreață, alături de unul dintre cele mai mari branduri din industria de modă, LVMH, urmează să fie prezentată la Paris, pe 22 mai.

„A fost ceva cu adevărat special pentru mine să creez o colecție la acest nivel. Am primit o șansă unică și am putut dezvolta un brand pentru sectorul de lux, fără limite artistice. Nu mi-aș fi putut imagina un partener mai potrivit pentru mine, atât din punct de vedere creativ, cât și din punct de vedere al businessului. Sunt pregătită pentru momentul în care lumea va vedea ce am construit împreună”, a mărturisit Rihanna pentru businessoffashion.com.

Anunțul artistei vine la aproape 2 ani de la lansarea ei și în industria cosmetică. În septembrie 2017, Rihanna a lansat Fenty Beauty, un brand care a generat – doar în primul an – profituri de peste 500 milioane de dolari.

Foto – Hepta