Recunoști adolescentul din imagine? Poza a fost făcută la debutul carierei

Ai recunoscut personajul din imaginea de mai sus? Are 34 de ani și este unul dintre cei mai îndrăgiți bucătari de la noi. Chef Florin Dumitrescu, căci despre el este vorba, a început să cocheteze cu bucătărie de când era un adolescent. Tot din perioada adolescenței este și fotografia prezentată mai sus.

Chef Dumitrescu spunea în urmă cu ceva timp că a ales bucătăria pentru că i s-a părut o meserie de cursă lungă, care poate dura oricât îți dorești, chiar și până la o vârstă înaintată. Până să devină un bucătar de succes, Florin a avut mult de muncă. A început de jos, ca ajutor de bucătar și s-a înălțat treptat în carieră prin perseverență și pricepere.

Prima zi în bucătărie a lui Dumitrescu a fost, așa cum se întâmplă adesea la început de drum, un adevărat calvar.

”Era o cameră de 3 pe 4 plină cu cartofi noi în saci. Treaba mea era să spăl fiecare cartof în parte cu buretele sub jet de apă. Ţin minte că m-am apucat la 11.00 ziua, iar la 10.00 noaptea terminasem abia doi saci. Când am ieşit de acolo eram disperat, am plecat plângând, aşa am ajuns acasă. A fost traumatizant, nu mai voiam să mă întorc”, a povestit Dumitrescu, citat de spynews.ro.