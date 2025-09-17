Raluca Bădulescu și Florin Stamin formează o echipă unită la Asia Express – Drumul Eroilor. Cei doi foști soți au rămas în relații foarte bune, iar în fața camerelor de luat vederi au avut și unele conștientizări. Cei doi au recunoscut că s-au înșelat reciproc în timpul relației de 13 ani. Iată cum s-a întâmplat totul.

Raluca Bădulescu a recunoscut că l-a înșelat pe Florin Stamin

Raluca Bădulescu și Florin Stamin au fost împreună 18 ani, dintre care 13 ani de căsnicie. Cei doi au decis să divorțeze în 2022, dar au rămas în relații extrem de bune, fiind, întâi de toate, prieteni.

Cei doi au decis să plece împreună în aventura Asia Express, iar recent au participat la testul poligraf – Detectorul de Minciuni – emisiunea lui Selly. Cei doi și-au pus diverse întrebări, iar din întâmplare, Florin a aflat că a fost înșelat.

Vedeta a mărturisit că și-a înșelat fostul soț chiar la finele relației. Ea a spus că a fost înșelată de Florin Stamin în primii ani de relație.

Florin Stamin: M-ai înșelat vreodată?

Raluca Bădulescu: Prost rău să răspund la asta!

Florin Stamin: Zi dragă, că nu mai contează acum.

Raluca Bădulescu: Bine, da! O dată.

Florin Stamin: I-auzi, o dată, deci nu se pune. A doua oară e ca prima oară (n.r.: râde).

Raluca Bădulescu: Să mor dacă nu te întreb același lucru, să-mi bag picioarele dacă nu te întreb același lucru!

Selly: Dar voi știați de asta, adică știați speța asta.

Raluca Bădulescu: El de mine? Nu, dar eu de el știu.

Selly: Florin, dar tu știai asta?

Florin Stamin: Nu.

Raluca Bădulescu: Era la sfârșit. Oricum tu aveai alte combinații.

Selly: Era în perioada aia când deja era pe sfârșite treaba?

Florin Stamin: Măi, nu știu, dar am aflat acum în premieră despre ea.

Raluca Bădulescu: Dar și pe tine te-au turnat tovarășii tăi că te-ai f**** cu alta o grămadă de timp, când erai cu mine pe la început. Vezi că te-au turnat tovarăși de-ai tăi!

Florin Stamin: Nu știu ce să zic!

Raluca Bădulescu: Păi nu știi ce să zici, că nu ești pe scaunul ăsta. Acum lasă!

Florin Stamin: Ăia nu sunt prieteni!

Raluca Bădulescu și Florin Stamin, împreună la Asia Express

Raluca Bădulescu și Florin Stamin au avut o căsnicie care a durat peste un deceniu. În 2022, cei doi au decis să divorțeze, însă au rămas prieteni în amintirea tuturor lucrurilor trăite.

Ambii și-au refăcut viața amoroasă după despărțire. Florin este acum într-o relație cu Irina Irimia, o antreprenoare, iar Raluca a avut o relație cu medicul Rareș Gabriel Grigore. Totuși, vedeta s-a despărțit de iubitul ei înainte de a pleca în Asia Express.

Cei doi participă în sezonul 8 Asia Express – Drumul Eroilor și se înțeleg de minune. Florin este cel care face toate probele dificile, iar Raluca este cea care îl susține moral. Ea a recunoscut că a fost cel mai potrivit partener pentru o astfel de experiență.

