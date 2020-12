Invitat în platoul emisiunii La Măruță, Radu Ille (50 de ani) a dezvăluit că a avut coronavirus. În anul 2014, interpretul s-a căsătorit cu soția lui Nina. Perechea are împreună doi copii, un fiu și o fiică, Radu (16 ani) și Elli Maria (6 ani și jumătate).

Radu Ille a avut coronavirus: „Nu puteam să mă dau jos din pat”

„A început temperatura. 38 cu 1, 38 cu 2, 38 cu 4, 39 cu 1, deja am intrat [în panică]. Zic: «Ce fac? Ce fac?». Sora mea a fost grav de tot, în Spania, Piuța. Dragii mei, e adevărat, nu-s povești.

În spital nu au vrut să o ia. O sunat la doctor că nu mai poate, nu mai vede, nu mai aude. O sunat la taximetrist. (…) Foarte grav. Sora mea avea mușchi cât amândoi la un loc și a ajuns mai slabă decât mine.

A 12-a zi avea niște pete pe spate. Atunci a sunat la doctor și nu au vrut să o ia pentru că nu mai aveau loc. Dragii mei, nu-s povești. Nu mai râdeți de treaba asta. (…) Eu când am văzut că nu mă pot da jos din pat, am venit să vă spun …

Credeam și nu prea [în virus] … Am venit să vă cânt, să vă înveselesc, dar mă trece plânsu’. Deci nu puteam să mă dau jos din pat, n-aveam miros, n-aveam gust și mi-am amintit de un moment din străinătate.

Eram în avion și a început să se miște foarte tare, (…) toată lumea era speriată. Atunci m-am uitat la familia mea și am spus: «În ultimele momente, măcar să mă duc fericit».

Mă uitam la ai mei și mă gândeam la momentul ăla. Aveam pregătit lângă pat paracetamol și nurofen, dar nu ele m-am tratat. Organismul, corpul nostru caută să-și facă anticorpi.

Mă trezeam dimineața și nu puteam să-mi îndrept degetele. A 9-a zi am putut să sun. Am sunat-o pe cumnata, dar i-am zis că trebuie să stau 14 zile și am stat mai multe ca să fiu sigur.”

