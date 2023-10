Problemele de sănătate au doborât-o pe Nicole Cherry. Imaginea cu care a stârnit îngrijorare

Energică și mereu cu zâmbetul pe buze, Nicole Cherry a reușit să își îngrijoreze fanii. Artista a postat, ieri, o imagine în care apare pe un pat de spital și cu branula în mână. Nicole Cherry a precizat că așa și-a început ziua și a ajuns în acest stadiu din cauza unor dureri atroce.

Vedeta și-a făcut analizele, dar medicii nu au descoperit nimic, așa că a decis să își întrerupă pentru moment activitatea ca să se refacă.

Nicole Cherry: „Am dureri”

„Sunt bine acum! Mi-am făcut analizele, totul e bine, doar că încă nu mă simt minunat. M-am aranjat puțin că trebuie să filmez neapărat ceva ce nu am apucat ieri, pentru că de ieri am durerile astea. Am tot încercat să mă încarc cu energie pozitivă și să mă gândesc că nu mă doare, dar nu.

De dimineață chiar nu am mai putut și aia e, dar o să fiu bine, o să-mi iau câteva zile de odihnă, după ce termin acum de filmat. Aveți grijă de voi!”, a mărturisit Nicole Cherry, pe contul ei oficial de Instagram.

Citeşte și: Nicole Cherry, întâlnire cu J Balvin la Neversea. Amintirea care îi leagă pe cei doi artiști

Citeşte și: Nicole Cherry și sora ei seamănă ca două picături de apă! Cu ce se ocupă Carla în Marea Britanie

„Anastasia mă încarcă și mă ajută să-mi doresc mai mult”

În 2021, solista a devenit mama unei fetițe, Anastasia Maria, iar anul trecut s-a căsătorit cu tatăl fiicei ei, Florin Popa, după o relație de 4 ani. Nicole Cherry afirmă că reușește să îmbină cu succes cariera și familia.

“Îmi reîncarc bateriile în drum spre concerte. Mă plimb prin țara noastră frumoasă, plină de peisaje spectaculoase, care mă ajută să mă deconectez. Și, desigur, timpul petrecut cu Anastasia mă încarcă și mă ajută să-mi doresc mai mult, să muncesc mai mult ca să pot fi alături de ea, să-i ofer tot ceea ce are nevoie.

Am dobândit această abilitate de a pasa mingea de la carieră la rolul de mămică foarte ușor. Sunt multe lucruri care mă ambiționează să dau tot ce am mai bun în ambele roluri”, mărturisea Nicole Cherry, pentru UNICA.ro.

Citeşte și: Lidia Buble, despre relația cu Horațiu Nicolau și inelul primit: „El este omul care m-a împlinit”

Citeşte și: INTERVIU. Nicole Cherry, despre cum îmbină cu succes viața personală cu cea profesională: „Îmi reîncarc bateriile în drum spre concerte”

Nicole Cherry , mai mică decât soțul ei cu opt ani

Chiar dacă între ea și soțul ei este o diferență de opt ani, Nicole Cherry susține că aceasta nu s-a simțit niciodată. “Dintotdeauna am crezut că diferența de vârstă dintre un bărbat și o femeie este bine venită, atât timp cât nu este foarte mare, iar, în timpul sarcinii, mi-a fost întărită această idee, chiar și după.

Florin este susținătorul meu indiferent de situație, iar experiența de viață își spune cuvântul în tot ceea ce face. Facem o echipă foarte bună, învățăm constant unul de la celălalt”, preciza ea.

Foto: Facebook