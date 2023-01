Prințul Harry, dezvăluiri dureroase despre avortul suferit de Meghan Markle. „Am pus micuțul pachet, ușor, în pământ”

Prințul Harry a făcut, în cartea sa autobiografică “Rezervă”, o serie de mărturisiri dureroase legate de avortul prin care a trecut soția sa, Meghan Markle, în 2020.

În carte, Ducele de Sussex, în vârstă de 38 de ani, și-a amintit cum soția sa, în vârstă de 41 de ani, a arătat semne de pierdere a sarcinii în „prima dimineață” în noua lor casă din Montecito.

„Știam deja. Amândoi am știut!”

După ce a ajuns de urgență la spital, „doctorul a intrat în cameră, n-am auzit niciun cuvânt de la ea, doar i-am urmărit fața, limbajul corpului. Știam deja. Amândoi am știut”, scrie Harry, citat de People.

Avortul spontan a avut loc în iulie 2020, când fiul lor Archie Harrison avea 1 ani.

Harry spune că el și Meghan „amândoi au plâns”. Și că „s-au simțit complet fără speranță” când au părăsit spitalul cu „copilul lor nenăscut”, la care Ducele de Sussex s-a referit ca la „un pachet micuț”.

„Am pus micuțul pachet ușor în pământ”

Prințul Harry și Meghan Markle au îngropat trupul fătului într-un loc știut doar de ei, lângă un copac.

„Ne-am dus într-un loc, un loc secret pe care doar noi îl știam. Sub un arbore de banian întins. În timp ce Meg plângea, am săpat o groapă cu mâinile mele și am pus micuțul pachet ușor în pământ”, a mai dezvăluit cu durere Harry în cartea sa.

Meghan Markle a suferit un avort spontan în urmă cu doi ani

În noiembrie 2020, Meghan a făcut publică pierderea sarcinii într-un interviu pentru The New York Times. Ducesa de Sussex a spus că ziua „a început în mod obișnuit, ca oricare altă zi”, dar a simțit dintr-o dată o durere ascuțită în zona abdominală, chiar după ce i-a schimbat scutecul lui Archie.

„Știam, în timp ce îmi strângeam primul copil în brațe, că îl pierd pe al doilea”, a mărturisit ea.

„Cate ore mai târziu, eram întinsă pe un pat de spital. Îl țineam de mână pe soțul meu. I-am simțit palma moale și i-am sărutat degetele, umede de lacrimile noastre. Priveam pereții albi și reci și ochii îmi străluceau.

Am încercat să mă gândesc cum ne-am putea vindeca”, a completat Meghan.

„În durerea pierderii noastre, eu și soțul meu am descoperit că dintr-o cameră în care se aflau 100 de femei, 10 până la 20 dintre ele făcuseră un avort spontan. Cu toate acestea, conversația rămâne tabu, plină de rușine (nejustificată), perpetuând un ciclu de doliu solitar.

Am învățat că atunci când oamenii ne întreabă cum se descurcăm și când ascultă cu adevărat răspunsul, cu inima și mintea deschise, greutatea durerii devine, adesea, mai ușoară – pentru noi toți.” – a adăugat soția Prințului Harry.

Foto – Instagram