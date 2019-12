Povestea tristă din spatele colindului „All I Want for Christmas”

Potrivit artistei, Crăciunul nu era o perioadă fericită în familia ei atunci când era copil.

„Dintotdeauna mi-am dorit ca Crăciunul să fie perfect, dar am avut o familie disfuncțională, care îl strica în fiecare an”, a afirmat Mariah.

Însă, pentru ca fiica sa să nu observe lipsa cadourilor, mama cântăreței făcea eforturi mari pentru a aduce spiritul sărbătorilor în casa lor.

„Mama încerca să fie atmosfera de Crăciun, dar nu aveam bani, așa că împacheta fructe sau ce mai găsea prin casă drept cadou”, a mărtutirist Carey într-un documentar pentru Amazon Music, conform Libertatea.ro.

„Mi-am spus că atunci când voi fi mare n-o să mai permit niciodată să se întâmple asta, în fiecare an voi avea un Crăciun minunat!”, a precizat artista.

Mariah Carey a mai spus nu i-a luat mult să scrie piesa „All I Want for Christmas is You” și că acest hit o face să se simtă fericită de Crăciun.

„Sărbătorile de iarnă sunt speciale pentru mine. Nu are legătură cu cadourile, ci cu starea de optimism pe care ți-o dă Crăciunul. Pe asta m-am bazat atunci când am scris „All I Want for Christmas is You”, o melodie care mă face să mă simt fericită de Crăciun”, a explicat ea.

Mariah Carey a doborât trei recorduri Guiness cu acest cântec, care a împlinit 25 de ani de la lansare: cel mai bine clasat cântec pentru sărbători în Billboard Hot 100 al unui artist solo, cel mai accesat cântec pe Spotify în 24 de ore ( în decembrie 2018) și cântecul de Crăciun care a stat cele mai multe săptămâni în Top 10 single-uri din Marea Britanie.

De asemenea, „All I Want for Christmas is You” încă îi aduce venituri imense artistei.

Sursă foto: Hepta

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro