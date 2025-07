Irina Loghin și Ion Cernea au fost căsătoriți vreme de cinci decenii, până când fostul campion la lupte greco-romane s-a stins din viață.

Cum a început povestea de dragoste dintre Irina Loghin și Ion Cernea

Ion Cernea a murit noaptea trecută, la 89 de ani. Fostul campion la lupte greco-romane a fost căsătorit vreme de mai bine de 50 de ani cu interpreta de muzică populară Irina Loghin (86 de ani).

Irina Loghin și Ion Cernea au format un cuplu discret. Tocmai din acest motiv, despre povestea lor de iubire se cunosc puține detalii.

Spre exemplu, în spațiul public există mai multe versiuni ale momentului în care s-au cunoscut. Unele surse spun că cei doi s-au întâlnit la petrecerile organizate într-o garsonieră din apropierea cinematografului Patria din București, frecventate de artiști și sportivi, printre care și regretatul Benone Sinulescu.

Alte relatări susțin că locul întâlnirii ar fi fost ștrandul Ministerului de Interne, tot la sugestia lui Benone Sinulescu, care era un apropiat al amândurora.

Nu a fost dragoste la prima vedere

Irina Loghin avea 24 de ani când și-a cunoscut soțul, care era cu trei ani mai mare decât ea și care făcea parte dintr-o lume foarte diferită de a ei. Într-un interviu mai vechi, cântăreața a povestit că între ei nu a fost vorba de dragoste la prima vedere.

„Nu, deloc. Pentru că eu sunt mai înaltă decât el. Și atunci îmi doream un bărbat foarte înalt. Dar, pe parcurs, am zis că mai bine să fie unul mai scund și bun. Am format o gașcă atunci, a luptătorilor, cu Benone și cu Ion Cernea. Și, pe parcurs, după un an, doi, mi-am dat seama că el era cel mai cumințel dintre ei, cel mai cu bun simț… Și ceilalți aveau, dar la el vedeam ceva aparte”, a povestit Irina Loghin, în emisiunea „La Măruță”.

Prietenia dintre Irina Loghin și Ion Cernea s-a transformat în timp într-o frumoasă poveste de dragoste, iar cei doi s-au căsătorit civil pe 6 martie 1975. La acea vreme, artista era însărcinată în șapte luni cu primul lor copil, Ciprian. Un an mai târziu au făcut și cununia religioasă, iar în 1978 s-a născut și fiica lor, Irinuca.

Perechea și-a crescut copiii discret, fără expunere excesivă, și deși ea era artistă, iar el sportiv, căsnicia lor a trecut testul timpului, întinzându-se pe mai bine de cinci decenii.

