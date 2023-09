Pasiunea secretă a lui Tavi Clonda. Ce colecționează soțul Gabrielei Cristea: „Îmi place treaba asta” / Exclusiv

Cântărețul Tavi Clonda (44 de ani) mărturisește că pasiunea lui secretă sunt armele. De la airsoft până la cele de autoapărare, soțul prezentatoarei TV Gabriela Cristea se declară un colecționar.

Într-un interviu exclusiv pentru UNICA.RO, aflăm de ce nu a rezistat la Academia de Aviație și cum a terminat Facultatea de Construcții Aerospațiale din Brașov cu nota 10. Profesional, Tavi Clonda recunoaște că a fost și este în continuare nedreptățit în industria muzicală și spune că de mic a știut că vrea să devină cântăreț.

Artistul formează un cuplu cu Gabriela Cristea, de 10 ani, și au împreună două fete, Victoria și Iris. Ne spune care este cea mai mare calitate și cel mai mare defect al soției sale și își aduce aminte de cel mai greu moment pe care l-a trăit.

Văd pe Facebook că ești un mare bucătar. Când a început pasiunea asta?

Tot timpul mi-a plăcut să gătesc, am fost atras de partea asta. Mi-a plăcut mereu să mă gospodăresc singur, sunt un tip organizat. Am început să mă ocup mai mult de bucătărie după ce ne-am făcut casă.

„Tăticul Tavi este implicat, tot timpul sunt alături de fete”

Cum este tăticul Tavi? Reușești vreodată să te impui sau fetele au ultimul cuvânt?

Tăticul Tavi este implicat, tot timpul sunt alături de fete, îmi permite și job-ul. Unul dintre motivele pentru care mi-am ales meseria asta a fost să-mi fac programul cum vreau eu. Sunt lângă ele mereu, le supraveghez, le iubesc, mă joc cu ele. Când trebuie, însă, mai sunt și ferm. Nu mă impun tot timpul și mai las de la mine pentru că știu că am mereu un backup.

De 10 ani ești împreună cu soția ta, Gabriela. Care este primul cuvânt care-ți vine în minte atunci când te gândești la ea?

Primul cuvânt care-mi vine în minte este „frumoasă”. Suntem de 10 ani împreună și ne mirăm cât de repede a trecut timpul.

Tavi Clonda: „Prima oară când am văzut-o pe Gabriela mi-a zâmbit sufletul, dar nu m-am gândit la ce va urma”

Când ai văzut-o prima oară îți mai aduci aminte ce-ai gândit, ce-ai simțit?

Prima oară când am văzut-o pe Gabriela mi-a zâmbit sufletul, dar nu m-am gândit la ce va urma. Era deschisă, vorbăreață, mi-a plăcut perioada când am lucrat cu ea. Dacă ești înconjurat de oameni plăcuți și de valoare ți se „bucură” sufletul.

„Când îi spun ceva crede că o cert”

După 10 ani, care consideri că este cea mai mare calitate și cel mai mare defect al Gabrielei?

Soția mea este un om bun și are foarte multe calități. Este plină de dragoste și compasiune, iar cel mai mare defect al ei este că uneori crede că este certată. Când îi spun ceva crede că o cert, dar eu doar comunic ceva. Bine, uneori poate mai greșesc tonul, dar cam asta aș vrea, să comunice un pic mai bine.

„Îmi făceam hainele singur, aveam cercei în urechi”

Ai fost un băiețel timid sau rebel? De câte ori le-ai dat de furcă părinților tăi?

Să știi că am fost puțin din ambele, și rebel, și timid. Îmi făceam hainele singur, mi le modificam, aveam cercei în urechi. Ascultam muzică rock, dar mi-am păstrat timiditatea și sensibilitatea sufletului așa cum îi stă bine unui artist.

Cum a fost perioada liceului? Erai un leader sau un romantic?

Eram cam leader, așa, având în vedere că am ieșit și Mister Boboc. Am participat fără voia mea, m-au selectat fetele de clasa a 12-a. Câștigând, m-a ajutat și mai mult să par un leader. Cam conduceam lucrurile iar partea romantică era din când în când.

Îți mai amintești când te-ai îndrăgostit prima dată?

M-am îndrăgostit în clasa întâi. Era fata învățătorului, blonduță cu ochii mari. A fost prima mea îndrăgosteală, i-am povestit și Gabrielei.

De ce a renunțat Tavi Clonda la Academia de Aviați: „M-am simțit eu Top Gun”

Ai făcut Facultatea de Construcții Aerospațiale din Brașov. De unde până unde pasiunea pentru muzică însă?

Cred că lucrurile au stat invers. Eu am cântat de mic, din școala generală apoi din liceu. Pasiunea pentru muzică a venit ascultându-l pe Elvis Presley, văzându-l cu chitara. Foloseam racheta de tenis pe post de chitară și toată viața mea am știut ce vreau să fiu, cântăreț. Îmi doream să fiu și actor, dar un pic mai încolo. Am dat inițial la Academia de Aviație că m-am simțit eu Top Gun, așa. Apoi m-am transferat la Facultatea de Construcții Aerospațiale din Brașov pentru că nu mi-a plăcut armata de la academie. Eu am crezut că e Top Gun acolo, dar n-a fost așa. Iar facultatea mi-a plăcut foarte mult, am luat 10 la licență.

„România are farmecul ei”

Puteai să rămâi în America, dar nu ai făcut-o. De ce?

Nu am vrut niciodată să rămân, doar să cânt acolo. Eu aveam aici proiectul Bandidos, ba chiar am plătit un bilet dus-întors singur, ca să mă întorc în țară, să înregistrez două piese cu ei. Nu m-am gândit niciodată să rămân definitiv în altă țară. Aici e casa mea, familia mea.

România are farmecul ei, mă leagă de glie cum se spune familia, părinții și prietenii. Toată atmosfera și toată cariera. Lucram deja atunci când am plecat și eram conștient că afară e greu. Am decis să lucrez la mine în țară, să mă fac cunoscut printre români.

„Am fost nedreptățit de foarte multe ori”

Muncești într-o industrie complicată, cu multe nedreptăți și invidii. De câte ori ți-ai dorit să renunți?

Nu mi-am dorit niciodată să renunț, plus că mai poți să faci și altele pe lângă muzică. În entertainment gama este destul de largă. Poți să activezi și în televiziune, și în online. Dar am fost nedreptățit de foarte multe ori și în continuare mai sunt. Alții au „făcut drumul” un pic altfel, dar nu-mi pare rău, am drumul meu, sunt mulțumit și dau tare în continuare.

Tavi Clonda, despre cel mai greu moment: „Am avut două operații la mâna dreaptă”

Care a fost cel mai greu moment din viața ta? Cum ai reușit să mergi mai departe?

Au fost multe, dar nu foarte grele. Este mai complicat atunci când ai probleme cu sănătatea. Eu am avut două operații la mâna dreaptă, m-am lovit și mi-am rupt un tendon. Am trecut peste, eram tânăr, aveam familia lângă mine. Am reușit să merg mai departe cu iubirea celor din jur. Am fost și dezamăgit atunci de cineva, deci au fost, de fapt, două răni. Am trecut peste ele și am mers mai departe pentru că sunt un luptător.

Pasiunea lui Tavi Clonda: armele

Ce nu știe lumea despre tine?

Lumea cam știe tot, asta și datorită vlog-ului. Vreau să le arăt celor care mă urmăresc cam tot ce fac, dar există și lucruri pe care le țin pentru mine. Îmi place treaba asta cu pistoalele, am tot felul de arme. Airsoft, de autoapărare, dar și neletale. Sunt un colecționar.

„Nu îmi place să încalc legea”

Ce nu ai face niciodată în viața ta?

Dacă atunci când eram mic voiam să mă arunc cu parașuta, acum nu mai vreau. Nu îmi place să încalc legea, nu-mi plac teribilismele. Nu mi-aș pune viața în pericol pentru o pasiune.

Când ai dezamăgit cel mai tare și de ce?

Am dezamăgit fete, vorbesc de foste relații, chiar dacă am fost un tip deschis. Aveau niște așteptări și le-am dezamăgit, fără voia mea. Se mai întâmplă în viață. În rest, nu am dezamăgit persoanele foarte apropiate, am încercat să mulțumesc pe toată lumea. Să fiu drept și cinstit.

Ai făcut compromisuri în viață? Care a fost cel mai greu?

Toți facem compromisuri, zilnic. Dar compromisuri mari nu am făcut. În relații am mai făcut, am mai stat cu cineva de comoditate sau ca să nu stau singur. Compromisuri de scurtă durată, lucruri care au trecut. Un compromis mare înseamnă că nu mai ești tu, nu mai ești autentic. Apar dezamăgiri și ajungi să îți reproșezi. Cumva maturitatea asta am avut-o de la început, așa am fost crescut.

