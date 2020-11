O recunoști? Cine este vedeta din imagini?

Timp de 20 de ani, actrița a fost stabilită în Paris, de unde s-a mutat apoi pe Coasta de Azur. „Stau la cinci minute de plajă”, dezvăluia anul trecut. Artista locuiește în regiunea de coastă a Franței alături de fiica și de soțul ei.

La începutul lunii octombrie, Rona Hartner (47 de ani) dezvăluia că a început să susțină cursuri motivaționale celor care au fost puternic afectați de pandemia de coronavirus.

Ultimul an nu a fost blând cu artista, fiind diagnosticată cu cancer de colon. „Când am avut cancerul, m-am întrebat ce Sfântă a trecut printr-o boală care pare incurabilă, care poate fi incurabilă.

Și m-am gândit la Marta Roba. Ea a scris un act de abandon la providența și la voința lui Dumnezeu în care își abandona toate planurile vieții și toate visele ei. La 26 de ani ea a paralizat.

Apoi am abandonat și eu totul lui Dumnezeu. M-am abandonat lui Dumnezeu complet. Am avut pace interioară pentru că am știut că Dumnezeu mă va purta. M-am dus la doctor și le-am zis să taie tot ce găsesc și nu le convine.

Eram în fază 3A. După care m-am rugat. Eram în fază foarte avansată. Peste un an de zile aveam patru”, declara Rona în urmă cu ceva timp, în cadrul emisiunii La Măruță.

Rona și soțul ei, Herve Camilleri, s-au căsătorit sâmbătă, 5 octombrie 2019, în Franța. Din fostul mariaj cu actorul Rocco Sedano, Rona are o fiică, Rita Sumalya, în vârstă de 12 ani. Micuța vrea să-i calce pe urme mamei sale, anul acesta începând conservatorul.

