Dana Deac are noi probleme de sănătate: „Am întrebat doctorul cât timp am la dispoziție. Răspunsul lui a fost o privire rece”

Jurnalista Dana Deac (55 ani) învins de cinci ori în lupta împotriva cancerului, dar acum se confruntă cu noi probleme de sănătate. Prezentatoarea de televiziune a fost avertizată de medici că dacă nu își schimbă stilul de viață va suferi un accident vascular cerebral.

Dana Deac a povestit pe rețelele de socializare care este cel mai recent verdict al medicilor în ceea ce o privește.

„Azi am fost la doctor pentru ca nu scap de dureri de cap de doua zile. Mi-a spus foarte ferm: ‚Doamna Deac, ați scăpat de cinci ori de cancer. De AVC nu puteți scapa. Așa ca alegeți! Va luptați cu mafioții sau va salvați viața? Am văzut ce ați făcut in ultimul timp. Dv alegeți. Eu as vrea sa va fiu doctor și peste 10 ani.’ Am ajuns acasă cu aceleași dureri de cap, la care s-a adăugat nelinistea născuta de monologul doctorului. (…) Pe doctor l-am întrebat cât timp am la dispoziție pentru a alege. Răspunsul lui a fost o privire severa și rece”, a scris jurnalista, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Dana Deac a aflat că are cancer la sân în 2007 după ce a făcut o vizită de rutină la doctor.

„În anul 2007, am hotărât să-mi fac o mamografie fără nicio trimitere de la doctor. Aşa m-am gândit eu că e civilizat. Mamografia a fost citită de o doamnă doctor care mi-a transmis că sunt sănătoasă, asta în scris nu doar verbal. La patru luni după mamografie, am trăit să văd cum din corpul meu cancerul ieşea la suprafaţă. Pentru cancerul de sân, am făcut de două ori chimioterapie, în 2008 şi 2013-2014. După chimioterapia din 2008, am urmat protocolul ca la carte, adică am făcut 30 de şedinţe de radioterapie şi brahiterapie. La un an şi jumătate, cancerul a revenit. Am urmat tratamentele alopate, am apelat şi la medicina naturistă, am urmat dieta fără lactate, post intermitent, câte şi mai câte. Un doctor mi-a spus că traseul meu se înscrie la cazurile excepţionale, la procentele mici, care acum sunt din ce în ce mai numeroase, din nefericire”, mărturisea Dana Deac, în urmp cu doi ani, într-un interviu pentru Adevărul.

