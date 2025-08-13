O mai știi pe Lizuca din „Dumbrava Minunată”? Diana Muscă are acum 49 de ani. Cum arată și cu ce se ocupă acum

Diana Muscă a jucat rolul unui personaj extrem de iubit de români: Lizuca din îndrăgitul film Dumbrava Minunată. Vedeta a jucat acest rol pe când avea doar 5 ani. Imediat după încheierea filmărilor, artista a dispărut din spațiul public și recunoaște că nu și-a dorit niciodată să fie actriță. Iată cum arată acum și cu ce se ocupă cea care a jucat-o pe Lizuca din Dumbrava Minunată.

Ce meserie are Diana Muscă acum

Diana Muscă a interpretat rolul Lizucăi în filmul pentru copii Dumbrava Minunată, foarte iubit la vremea lui. Cei care erau copii atunci o mai țin minte cu drag pe micuța actriță. A fost singura dată când a jucat într-un film, iar acum, la 49 de ani, are o meserie care nu are legătură cu actoria.

Diana a renunțat la actorie imediat ce a încheiat filmările pentru celebrul film. Ea s-a născut în anul 1975 și primul și singurul său rol l-a jucat la doar 5 ani, în 1980.

„Nu am simţit niciodată dorinţa de a face actorie’, a declarat Diana Muscă pentru Kanal D.

La 19 ani, Diana Muscă a plecat din țară pentru a își trăi povestea de iubire cu un austriac. Nu a continuat pe direcția actoriei, ci și-a ales o meserie cu totul diferită, însă nu regretă deloc.

Momentan, Diana are 49 de ani, este căsătorită, are doi copii și locuiește în Austria. Ca profesie, aceasta este jurist.

„Am plecat în 1994. M-am căsătorit din dragoste. Mi-am urmat soțul, ne bucurăm de copiii noștri. Sunt mulțumită cu decizia pe care am luat-o și nu am regrete. A fost o experiență unică pentru mine filmul în care am jucat”.

Ce s-a întâmplat cu Patrocle

Diana Muscă își aduce aminte cu mare drag de câinele Patrocle. Ea a povestit că a stat la ea și familia sa câteva luni înainte de filmări pentru a se obișnui.

„Câinele a stat la noi câteva luni înainte de filmări. Era foarte recunoscător şi s-a obişnuit la noi foarte repede’, a declarat aceasta.

Povestea filmului Dumbrava Minunată – ce rol avea Lizuca

Filmul pentru copii Dumbrava Minunată a apărut în 1980 și urmărea aventurile unei fetițe de cinci ani, Lizuca. Micuța era luată din casa bunicilor ei de către mama ei vitregă.

Curajoasă, Lizuca decide să plece să își caute bunicii și începe o călătorie fantastică alături de câinele ei Patrocle. Noaptea, Lizuca descoperă o lume magică, în care dumbrava se transformă într-un tărâm de vis cu vietăți și personaje de basm.

Dimineața, micuța este găsită de bunicii ei care o duc în casa unde a copilărit.

Rodica Popescu Bitănescu, cea care a interpretat-o pe mama vitregă a Lizucăi, își aduce aminte de o scenă.

„Aveam o scenă în care trebuia să-i sucesc părul, să fiu foarte rea cu ea. Mișcarea pe care am făcut-o eu a fost una foarte dură, dar ea a stat nemișcată și n-a spus nimic. I-am spus după aceea iartă-mă, Diana, dar așa trebuia să fac, ca să fie cât mai real, iar ea mi-a răspuns da, știu, așa trebuie să fie la filmări’, a declarat Rodica Popescu Bitănescu.

În film au mai jucat Ernest Maftei, Ileana Stana Ionescu, Aimee Iacobescu, Adela Mărculescu și alții.

