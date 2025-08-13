O mai știi pe Lizuca din „Dumbrava Minunată”? Diana Muscă are acum 49 de ani. Cum arată și cu ce se ocupă acum

Diana Muscă a jucat rolul unui personaj extrem de iubit de români: Lizuca din îndrăgitul film Dumbrava Minunată. Vedeta a jucat acest rol pe când avea doar 5 ani. Imediat după încheierea filmărilor, artista a dispărut din spațiul public și recunoaște că nu și-a dorit niciodată să fie actriță. Iată cum arată acum și cu ce se ocupă cea care a jucat-o pe Lizuca din Dumbrava Minunată.
Diana Muscă a interpretat rolul Lizucăi în filmul pentru copii Dumbrava Minunată, foarte iubit la vremea lui. Cei care erau copii atunci o mai țin minte cu drag pe micuța actriță. A fost singura dată când a jucat într-un film, iar acum, la 49 de ani, are o meserie care nu are legătură cu actoria.
Diana a renunțat la actorie imediat ce a încheiat filmările pentru celebrul film. Ea s-a născut în anul 1975 și primul și singurul său rol l-a jucat la doar 5 ani, în 1980.
Momentan, Diana are 49 de ani, este căsătorită, are doi copii și locuiește în Austria. Ca profesie, aceasta este jurist.
„Am plecat în 1994. M-am căsătorit din dragoste. Mi-am urmat soțul, ne bucurăm de copiii noștri. Sunt mulțumită cu decizia pe care am luat-o și nu am regrete. A fost o experiență unică pentru mine filmul în care am jucat”.
Curajoasă, Lizuca decide să plece să își caute bunicii și începe o călătorie fantastică alături de câinele ei Patrocle. Noaptea, Lizuca descoperă o lume magică, în care dumbrava se transformă într-un tărâm de vis cu vietăți și personaje de basm.
Dimineața, micuța este găsită de bunicii ei care o duc în casa unde a copilărit.
Rodica Popescu Bitănescu, cea care a interpretat-o pe mama vitregă a Lizucăi, își aduce aminte de o scenă.
„Aveam o scenă în care trebuia să-i sucesc părul, să fiu foarte rea cu ea. Mișcarea pe care am făcut-o eu a fost una foarte dură, dar ea a stat nemișcată și n-a spus nimic. I-am spus după aceea iartă-mă, Diana, dar așa trebuia să fac, ca să fie cât mai real, iar ea mi-a răspuns da, știu, așa trebuie să fie la filmări’, a declarat Rodica Popescu Bitănescu.
În film au mai jucat Ernest Maftei, Ileana Stana Ionescu, Aimee Iacobescu, Adela Mărculescu și alții.