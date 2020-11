La începutul acestei săptămâni, Andreea Bălan (36 de ani) s-a internat în spital după ce a simțit dureri puternice în zona abdominală. Miercuri, 4 noiembrie, artista ar fi trebuit să fie supusă unei intervenții chirurgicale.

Solista a avut un abces abdominal pe care medicii au reușit să-l dreneze înainte de a interveni chirurgical.

Noi detalii despre starea de sănătate a Andreei Bălan

În mediul online, artista a publicat recent o imagine în care îi este surprinsă perfuzia. Pe respectiva fotografie, Andreea a scris: „Ma’ Friend”.

VEZI GALERIA FOTO ( 7 )

Imaginea în GALERIA FOTO de mai sus!

Cu o zi înainte, solista le-a dedicat o postare din online fiicelor ei, Ella Maya (4 ani) și Clara Maria (1 an). „Ella și Clara 👧👶 sunt iubirile mele care îmi dau putere. Ele mă împlinesc la cel mai profund nivel.

Pentru ele lupt în fiecare zi să fiu sănătoasă ca să pot să am grijă de ele. 🙏❤️🤗🎼😍”, a scris artista în dreptul mai multor fotografii în care Ella și Clara pictează dovleci de Halloween.

Prima declarație a lui George Burcea după internarea solistei în spital

La începutul anului acesta, artista și actorul George Burcea (32 de ani) au confirmat că s-au separat. Recent, George a declarat că nu a reușit să o contacteze pe Andreea, nici pe mama ei și nici bona pentru a-și vedea fiicele.

„Eu de când am ieșit din carantină încerc să dau de Andreea, doar că absolut nimeni nu-mi răspunde la telefon. Am sunat-o și pe mama ei, am sunat și bona, m-am plimbat prin fața porții, am sunat chiar de acolo.

Problema e că nimeni nu mi-a răspuns, i-am scris și Andreei Antonescu, tuturor. Nimeni nu a vrut să-mi zică nimic. Eu am insistat pentru a-mi vedea fetele.

Ultima dată când am vorbit mi-a zis să îmi fac testul Covid după ce ies din carantină, fără test nu mă primește și cam atât. Apoi nu mi-a mai răspuns, am aflat din presă, la rândul meu, ce s-a întâmplat, nu știam nici că a fost operată, nici că se simțea rău.

În continuare încerc să dau de cineva care să îmi comunice și mie situația. Sper ca Andreea să fie bine și să nu aibă o problemă foarte gravă de sănătate”, a declarat George Burcea pentru FANATIK.

Foto: Instagram

Citește și:

Karmen, despre depresia post-natală: „Simțeam ceva copleșitor ce nu știam cum să controlez”

Alina Laufer a aflat sexul gemenilor. Vedeta și soțul ei sunt în culmea fericirii

Are sau nu Inna operații estetice? Artista a clarificat speculațiile

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro