Nicoleta de la Insula Iubirii a devenit pentru prima dată mamă

„Când vorbești prea mult pe Instagram, ajungi la spital!”, a scris Nicoleta pe rețeaua de socializare.

„Nu de asta sunt la spital, mi-au spus fetele de aici că au niște rochițe frumoase și am vrut să le probez. Sunt aici pentru că bebe nu mai are răbdare”, a mai scris ea pe Instagram înainte de a deveni mămică.

La scurt timp după ce a născut, ea a decis să își împărtășească bucuria cu fanii, însă s-a limitat la a spus că numele celui mic începe cu litera V.

„Bebe este foarte bine, are perfuzie pentru că are glicemia scăzută, de aceea nu este aici cu mine. Este sănătos, este foarte mare, aveam 35 de săptămâni si o zi, iar bebe arată ca un bebeluș de 39 de săptămâni, are 3 kilograme 170 și 51 de centrimetri. Este foarte mare pentru un bebe născut la 35 de săptămâni”, a afirmat Nicoleta Dragne într-un InstaStory

Aceasta a precizat că fiul ei seamănă cu iubitul ei, Bruno Vlad, fostul soț al Mădălinei Pamfile. Bărbatul a fost de asemenea ispită la Insula Iubirii.

„Nu seamănă cu mine, este leit taică-su. Ne rupem spatele și… ei seamănă cu tații. Am născut în maximum 10 minute, pentru că am născut natural. Nu am avut treabă!”, a mai spus ispita.

Sursă foto: Instagram

