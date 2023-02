Motivul conflictului dintre Cove și Ioana Ginghină: „Unii colegi consideră că a fi angajat la teatru este un drept” / Exclusiv

Gabriel Coveșeanu (48 ani) este o apariție constantă pe micile ecrane încă de pe vremea emisiunii „Surprize, surprize”. Cu o notorietate relevantă, Cove și-a câștigat fanii atât la televizor, cât și la teatru. Cum succesul nu vine fără piedici, nici actorul nu a fost scutit de conflictele cu colegii lui de breaslă. Asumat și sincer, Cove a vorbit la FRESH by UNICA despre informațiile apărute în presă în legătură cu neînțelegerile dintre el și actrița Ioana Ginghină.

Manager al Teatrului Ion Creangă din București, Cove a făcut primele declarații despre conflictul cu Ioana Ginghină, dar și despre acuzațiile aduse, conform cărora mai mulți actori și-au dat demisia din cauza lipsei de „empatie față de colegi”.

Cove, prima reacție după acuzațiile aduse de Ioana Ginghină

„Eu nu m-am certat cu doamna Ginghină, asta trebuie menționat! Eu nu m-am certat cu ea! Are niște nemulțumiri, este angajata Teatrului Ion Creangă, acolo unde eu sunt manager al teatrului. Și se întâmplă următorul lucru, pe care, din păcate, nu decât ea, mai mulți colegi actori, nu vor să-l înțeleagă! Și anume, că atunci când tu ești angajatul unei instituții, prioritatea ta este acea instituție. Și atunci programul tău prioritar este al teatrului. Că după ce tu termini programul de la teatru, poți să te duci, să colaborezi, să faci și alte proiecte, este cu totul și cu totul altceva.

Cove: „Unii colegi consideră că a fi angajat la teatru este un drept”

Din păcate, colegii actori și mai ales colegii care au o oarecare notorietate consideră că a fi angajat la teatru este un drept, că noi cumva ar trebui, toată lumea să fie super încântată că actrița sau actorul respectiv este angajatul teatrului și hai să-l ținem deoparte, așa, ca pe-o statuie, el să-și facă ale lui și restul să muncească acolo, restul colegilor.” a declarat Cove la FRESH by UNICA.

Prezentatorul de la Prima TV s-a arătat deranjat de nemulțumirile aduse de actrița Ioana Ginghină, dar și de alți actori cunoscuți și spune că el, ca manager de teatru, a preferat să fie corect cu toți colegii de scenă.

„În urma acestor discuții, expunându-le colegilor această situație, doamna Ginghină a fost deranjată, considerând că i se face o nedreptate. Nu i se face nicio nedreptate, absolut!” a specificat Cove la FRESH by UNICA.

Poziția de vedetă a declanșat discuții la Teatrul Ion Creangă, acolo unde manager este actorul Gabriel Coveșeanu.

„I se pare firesc dacă are o filmare undeva, noi, la teatru, să nu mai avem activitate în ziua aia, deoarece cineva are program. Ori nu se poate asta!” a clarificat Cove, despre actrița Ioana Ginghină la FRESH by UNICA.

Ce spunea Ioana Ginghină despre Cove: „Ne-am certat. S-au strâns multe”

Reacția lui Cove vine după ce Ioana Ginghină a declarat că „nu mai există empatie față de actori” în interiorul Teatrului „Ion Creangă” din București, motiv pentru care a ajuns să fie în „clenci” cu manager-ul.

„În momentul acesta, cel puțin la noi în teatru, nu mai există empatie pentru actori. Nici pentru tineri și nici pentru cei care au o anumită vârstă. Eu sunt actriță la Teatrul Ion Creangă de 21 de ani cu carte de muncă, 23 cu anii în care am fost colaborator.

Față de acum 20 de ani, salariile la stat au crescut considerabil. Ca să înțelegeți cât eram plătită, vă fac un echivalent. Eu bonei îi dădeam mai mulți bani decât luam eu de la teatru. Salariul era de 1.200 de lei. Dar asta nu înseamnă că eu m-am lăsat de teatru.



Bucuria unui actor vine și din altceva, din întâlnirea cu un regizor bun, empatia unui director atunci când ai un proiect la televiziune. Nu doar din cauza banilor. Tinerii de aceea au plecat, că nu erau lăsați să facă bani din altceva, nu erau înțeleși. Mai erau și amenințați că dacă mai pleacă (în turnee, ca independenți) îi dă afară.” declara Ioana Ginghină, la finalul anului 2022, pentru Fanatik.

„Cu Cove sunt în „clenci” în perioada asta. Da, ne-am certat! Eu sunt angajată la el, la teatru. Sunt mai multe lucruri care s-au adunat.” a spus Ioana Ginghină și în emisiunea lui Cătălin Măruță, de la PRO TV.

