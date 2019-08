Monica Anghel, desfigurată. Artista a suferit un accident de călărie

Monica Anghel, în vârstă de 48 de ani, a avut un accident de călărie. Artista a explicat cum a căzut de pe cal și a specificat că nu se teme să călărească din nou, deși va fi mult mai prudentă:

„Sunt foarte ok, n-am fracturi. E perfect. Prietenul meu a achiziționat încă un cal și eu m-am dus în vizită și am încălecat și am vrut să fac o manevră nu foarte complicată, dar pe care n-am mai făcut-o, și nici nu cunoșteam calul, am vrut să săr peste un mic obstacol și am sărit doar eu. Problema este că eram foarte departe de instructorul meu și de aceea s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Apropo de buza umflată, cred că mi-a sta bine să am acid hialuronic. Normal că mă urc din nou pe cal, dar doar cu instructorul”, – a declarat Monica Anghel la Antena Stars.

Sursă foto: Facebook

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro