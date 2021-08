Mira (26 de ani) și Dorian Popa (33 de ani) au filmat recent un promo împreună. La filmări, actorul și-a adus și animalul de companie, câinele lui, Cheluțu. După un timp de acomodare, când vloggerul și-a lăsat cățelul din brațe, acesta a sărit pe solistă și a mușcat-o de picior. Mira a rămas cu o vânătaie și cu mai multe zgârieturi.

Mira, mușcată de câinele lui Dorian Popa. „Mă doare foarte tare”

„Astăzi am filmat unul dintre cele mai tari battle-uri cu una dintre cele mai talentate cântărețe. Batlle-ul s-a transformat în ceva real în momentul în care Cheluțu a atacat din nou. Doamne, cum se vede pe Instagram! Ne cerem scuze, Mira”, a spus Dorian Popa în mediul online. Ulterior, Mira a oferit un update și fotografii cu rana. Imaginile le găsiți în GALERIA FOTO de mai jos!

„Ieri am filmat ceva cu Dorian și a venit cu Cheluțu. La un moment dat, după mult timp, după ce ne împrieteniserăm aparent, i-a dat drumul din brațe și a sărit direct pe piciorul meu și m-a mușcat. Norocul este că nu mi-a dat sângele.

M-am înnegrit foarte tare și mă doare foarte tare, dar iubesc animalele, așa că e ok. Partea amuzantă e că niciodată nu am fost mușcată de niciun câine și am zis: «Măcar bine că m-a mușcat un câine vedetă!». Nu putea să mă muște orice câine prima dată”, a glumit artista pe Instagram.

În mai 2021, Mira a lansat ultima piesă de pe albumul MiraDivina, „Zi Merci”. „Și, oficial, cu acest videoclip închei albumul MiraDivina pentru care vă mulțumesc că mi-ați fost alături. Abia aștept să vă iau în aventura următorului album, care va fi format doar din COLABORĂRI ♥️ Love u”, scria Mira cu două luni în urmă, pe YouTube.

Mira și iubitul ei, toboșarul Andrei Ivan, formează un cuplu de aproape 2 ani. „Mi-am făcut trupă și căutam inițial o chitară și chitara bass s-a transformat într-o tobă. Inițial, când ne-am cunoscut, nu am avut nicio treabă. Lumea nu ne crede.

Nu am avut nicio chestie din-aia de la început. Am fost prieteni și am rezonat foarte bine ca prieteni. La un moment dat, nu știu cum, s-a întâmplat. Nu e nimic așa. (…) Și la el la fel. Eu sunt mai vulcanică. Eu sunt olteancă. Sunt mai guralivă”, a povestit Mira, în emisiunea Vorbește Lumea.

