Actorul Michael Madsen a murit la vârsta de 67 de ani la domiciliul său din Malibu, potrivit autorităților și reprezentanților săi. Joi, 3 iulie, o ambulanță a fost solicitată la adresa acestuia, însă medicii nu au mai putut face nimic pentru a-l salva.

Michael Madsen a murit

Michael Madsen a încetat din viață joi, 3 iulie, medicii pronunțându-i decesul la ora 08:25 ora locală. Managerul actorului, Ron Smith, a confirmat decesul clientului său, precizând că moartea a survenit în urma unui stop cardiac.

„În ultimii doi ani, Michael Madsen a făcut o muncă incredibilă în domeniul filmelor independente, inclusiv în lungmetrajele viitoare Resurrection Road, Concessions și Cookbook for Southern Housewives, și aștepta cu nerăbdare acest nou capitol din viața sa. Michael se pregătea, de asemenea, să lanseze o nouă carte intitulată Tears for My Father: Outlaw Thoughts and Poems, care este în curs de editare. Michael Madsen a fost unul dintre cei mai emblematici actori de la Hollywood, care va fi regretat de mulți”, se arată într-un comunicat emis de reprezentanții regretatului actor, potrivit The Guardian.

De-a lungul unei cariere de patru decenii, Michael Madsen a fost aclamat pentru interpretările sale ale unor tipi duri, uneori enigmatici și uneori ironici, în filme precum „Kill Bill: Vol. 1”, „Reservoir Dogs”, „Thelma & Louise” și „Donnie Brasco”.

De asemenea, actorul a jucat în filmele lui Quentin Tarantino, printre care „The Hateful Eight” și „Once Upon a Tme in Hollywood”.

Viața lui Michael Madsen

Madsen s-a născut pe 25 septembrie 1957, la Chicago, părinții lui fiind Elaine, regizoare și autoare, și Calvin Christian Madsen, pompier. Printre frații săi se numără Cheryl Madsen și actrița nominalizată la Oscar, Virginia Madsen.

După ce a început cariera la compania de teatru Steppenwolf din Chicago, Madsen a fost distribuit în filmul „War Games” din 1983. A continuat să apară în filme notabile ale anilor 1980, inclusiv „Racing With the Moon”, „The Natural” și „Kill Me Again”.

În ultimele două decenii, a apărut în zeci de filme cu buget redus, pe lângă munca sa cu Tarantino.

În afara ecranului, Michael Madsen a fost și un poet publicat, cu mai multe volume de cărți la activ, printre care „Burning in Paradise”, „Expecting Rain” și viitoarea sa carte, „Tears for My Father: Outlaw Thoughts and Poems”.

În 2024, a fost arestat sub acuzația de vătămare corporală în familie după o altercație cu soția sa înstrăinată, DeAnna. Cei doi au avut un fiu, Hudson, care s-a sinucis în 2022. Michael Madsen mai are cinci alți copii.

