Mel B își duce iubiții la medic înainte de a întreține relații intime

Cântăreața, în vârstă de 44 de ani, a declarat că face acest lucru cu noii iubiți pentru a se asigura că aceștia nu au boli cu transmitere sexuală, potrivit Mediafax.

„Consider că este important să porți această conversație înainte să întreții relații sexuale. Eu am făcut-o. Am avut mai multe întâlniri și când am văzut că lucrurile se îndreaptă în acea direcție le-am spus să mergem la clinică”, a povestit Mel B.

Totodată, ea a mărturisit că întotdeauna are un pachet de prezervative în poșetă.

Artista, care este mamă a trei copii, a afirmat că a vorbit despre relațiile sexuale cu fiica ei cea mare, Phoenix (18 ani) încă de când aceasta avea 16 ani.

„Mi-a spus că prietenele ei nu avuseseră niciodată aceste conversații cu părinții. I-am spus despre intențiile băieților și am vorbit despre contracepție în detaliu, despre prezervative și despre ce se poate întâmpla atunci când nu le folosești”, a povestit Mel B.

În urmă cu câteva luni, artista, pe numele ei adevărat Melanie Brown, s-a aflat în centrul unui mic scandal între membrele trupei Spice Girls, după ce a declarat că a avut o aventură cu colega ei, Geri Horner.

Sursă foto: Profimedia

