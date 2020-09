Maria Dragomiroiu și soțul ei, Bebe, formează un cuplu din anul 1985. Perechea s-a căsătorit în anul 1991, anul acesta aniversând 29 de ani de mariaj.

Invitați în platoul emisiunii Vorbește Lumea, Maria și Bebe au povestit cum a început povestea lor de dragoste și ce a făcut-o să reziste în timp.

Maria Dragomiroiu și soțul ei formează un cuplu de 35 de ani! Cum s-au cunoscut?

„Fiind amândoi la a doua căsnicie, am zis, Doamne, haide mai întâi să ne cunoaște. Pentru că este un pas foarte important într-o viață.

Eu am fost plecată în America după Revoluție. Am stat o lună și jumătate în Los Angeles. Am zis gata, când ajung acasă mă căsătoresc cu Bebe. Am luat și verighete”, a spus interpreta de muzică populară.

„S-a întors din turneu, din L.A. Și îți dai seama, când am văzut-o cu verighetele, am zis stai puțin, trebuie să mergi la mama și la tata să mă ceri”, a glumit Bebe.

„Eu am văzut-o la televizor și mi s-au lipit ochii de ecran. Am văzut-o prima oară în 1978 – 1979. În 1985 și relația mea și a Mariei au început să scârțăie.

Apoi ne-am apropiat muncind împreună. Dar la mine a fost dragoste la prima vedere. A rămas de când am văzut-o prima oară”, a mai spus Bebe.

Care este secretul longevității relației lor?

„El n-a avut curaj decât foarte târziu să-mi spună ce simțea. El era rușinos, timid așa în relație”, a dezvăluit Maria Dragomiroiu.

„Eu sunt un săgetător mai iute în relație, dar ea lasă de la ea. Ea este omul căruia îi place armonia. Să fie înțelegere.

Să nu existe discuții în contradictoriu. (…) Și, în primul rând, respectul ăsta nu trebuie să dispară. Dacă nu respecți omul de lângă tine …”, a declarat Bebe.

Întrebați de gazdele emisiunii care au fost cele mai dificile momente din viața lor, perechea a dezvăluit:

„Cele mai grele momente au fost când ne-am pierdut părinții. Dar armonia din familie ne-a ajutat. Să dea Dumnezeu să aveți această experiență cât mai târziu”.

Bucuros, Bebe a mai dezvăluit și că a ajuns de la 108 kg la 96 și că a reușit să scape de medicamentele de diabet. „Și eu am slăbit 3 kg”, a completat interpreta.

