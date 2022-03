Mara Bănică (46 de ani) a dat naștere unei fiice, Donca Maria, pe 1 februarie 2022. Jurnalista și soțul ei, a cărui identitate nu vrea să o dezvăluie, sunt căsătoriți din primăvara anului 2021. Recent, Mara a vorbit despre provocările primei luni cu fiica sa.

Vedeta TV mai are un fiu, Dima, dintr-o relație de scurtă durată din trecut. În prezent, Dima nu ține legătura cu tatăl lui biologic, însă fostul iubit al Marei, Răzvan, i-a fost și continuă să-i fie alături.

Mara Bănică: „Am avut nopți în care am dormit doar 43 de minute” Jurnalista are o fiică în vârstă de o lună

„Tocmai ce i-am schimbat medicamentele pentru colici, căci a plâns nopți la rând! Acum s-a potolit. I-am dat niște pastile din Germania și văd că-i merge mai bine. Am avut nopți în care am dormit doar 43 de minute și are faza medie de colici”, a explicat Mara Bănică pentru Click!.

„Eu stau non-stop cu fetița. Am chemat deja la interviu o bonă, româncă. Am nevoie de cineva cu program 9-18. Dar trebuie să-i placă și lui bărbată-miu. Eu, de o lună, am ieșit doar de trei ori din casă, asta cât a fost soțul meu în țară. În rest, sunt consemnată la domiciliu. Mi-am angajat, în schimb, un șofer pentru băiatul meu, Dima, care să-l ducă și să-l ia de la școală”, a mai spus.

Despre botezul Doncăi, Mara a mai spus: „Eram dispusă să botez copilul și fără party. La acest moment, avem deja 200 de invitați pe listă, am găsit sală, tot. Va fi la începutul lunii mai botezul. Am de ales între cinci variante de meniuri, decorațiunile au fost deja stabilite”.

„Slujba de creștinare va avea loc la Biserica Sfântul Gheorghe Nou și va fi oficiată de părintele Cărămizaru, același preot care ne-a și cununat. Nu am luat încă o decizie în privința nașilor, dar avem nașii care ne-au cununat”, a completat.

„Deja am vorbit din timp pentru artiști pentru că acum e nebunie cu relaxarea măsurilor. S-a dat drumul la nunți, botezuri. Vor cânta Florin Vasilică, Mihai Băjenaru, Gabriela Sima și Răzvan de la Pitești. De la Adrian Minune aștept încă un răspuns, mi-a spus că-și consultă agenda. Aș vrea să-mi cânte și Adriana Antoni. Mi-e foarte dor de o petrecere!”, a mai spus.

Mara Bănică: „Am rămas însărcinată în urma unor proceduri in-vitro”

Pentru a deveni din nou mamă, Mara a apelat la fertilizarea in vitro. „Luni la rândul am trecut prin puncții pentru a reuși. Anestezie generală, dureri, nici nu pot spune. Da, am rămas însărcinată în urma unor proceduri in-vitro. Ne doream enorm să devenim părinți. (…) Este un copil foarte dorit și de mine și de soțul meu”, mai povestea Mara cu ceva timp în urmă.

„Pe cale naturală era aproape imposibil să mai rămân însărcinată, mai ales că vorbim de o vârstă. Eu sunt fericită că s-au făcut asemenea progrese în medicină și că o femeie ca mine poate, chiar dacă trebuie să suporte niște greutăți, să mai rămână însărcinată”, a încheiat atunci.

Cu ce se ocupă soțul Marei Bănică

„Relația cu soțul meu este minunată. (…) Ne înțelegem extraordinar de bine, lucrurile au mers ca unse, ca în filme. Mă ajută foarte mult. În primul rând, e ajutorul acesta moral și, în al doilea rând, el e un sprijin real pentru mine. Nu-mi lipsește absolut nimic din punct de vedere financiar, chiar dacă el în perioada asta nu e în țară”, mai spunea Mara Bănică în decembrie 2021, pentru Fanatik.

„Soțul meu conduce o multinațională în Germania și, din păcate, ne vedem la două-trei săptămâni, când vine acasă, pentru trei-patru zile. Relația asta este foarte asumată și așa a fost de la început, suntem oameni maturi. Nu știu cât o să o mai ținem așa, dar, momentan, asta e situația. E un tip foarte serios, conduce o firmă cu 800 de oameni, e extraordinar de deștept”, a completat atunci.

Foto: Facebook