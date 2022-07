Loredana Groza (52 de ani) este de o vreme din ce în ce mai dezinvoltă în aparițiile sale. În mediul online, solista publică adesea fotografii și filmări în care este surprinsă în ipostaze provocatoare, stârnind aprecieri, dar și multe critici.

Loredana Groza, videoclip viral pe Facebook. „Soțul tău ce zice?”

Cel mai recent, cântăreața a fost filmată în timp ce era purtată în brațe de doi dintre dansatorii ei. Până la acest moment, videoclipul are peste 2.400 de aprecieri și peste 120 de comentarii.

„Yeeaah, așa ne încălzim noi. Tequila bum bum, ahh, uuu, scuze, m-am dezechilibrat. (râde) Cei mai tari! Andrei și Emi și cu Lori la mijloc. Mai puteți? Sunt ușoară ca un fulg de pană. Ăsta e doar preludiul, dragii mei, urmarea n-o s-o vedeți. Gataa”, spune artista în videoclip.

„La vârsta ei ar trebui să legene nepoții…”; „Dar soțul tău ce zice?”; „Nu ești sănătoasă la cap, dar ai dreptate. Viața este scurtă, profită la maxim”; „Nu putea merge cu cizmele pe pietriș, de-aia a apelat la dansatori. Cât de greu este să gândiți asta?”; „Vrea să-și trăiască viața la maxim, asta se vede de ceva timp, nimic rău, chiar foarte bine”, acestea sunt doar câteva dintre mesajele postării.

Cum se menține Loredana Groza în formă?

„Important e să te hidratezi și să te demachiezi în fiecare seară. E prima lecție pe care am învățat-o din momentul în care am apărut pe scenă și am început să folosesc fardurile. Pielea e cea mai importantă, nu neapărat sânii sau mărimea fundului sau mărimea buzelor. Poți să-ți faci 1000 de operații, tot felul de chestii, dar dacă pielea nu are calitate… Nu stați la soare absolut deloc și nu folosiți lucruri care să vă atace pielea. E secretul cel mai important”, declara Loredana Groza în urmă cu ceva timp.

„Ritualul meu de îngrijire e simplu și practic. Nu am timp să pierd în saloane sau în cabinetele esteticienilor, cum foarte mulți mă acuză. Nu am nimic împotriva intervențiilor estetice, dar eu nu am apelat la nicio operație de înfrumusețare de niciun fel. Cine mă cunoaște știe că așa e”, mai spunea artista în februarie 2018, pentru revista VIVA!.

„E ușor să dai vina pe faptul că nu ai bani sau să spui că cineva s-a operat și de-asta arată bine, dar nu, nicio operație și niciun estetician nu te pot ajuta, cu toți banii din lume, să arăți bine dacă nu ai grijă zilnic de tine”, a completat.

„Sport, mâncare simplă, meditație… E practica ta zilnică. Trebuie să fie constantă, să îți faci timp dimineața și seara de câteva momente pentru tine, care să te ajute să te simți bine în pielea ta”, a încheiat.

Foto: Instagram