Loredana Groza (52 de ani) și-a încântat din nou fanii cu cea mai recentă apariție. Artista a susținut un concert pe litoralul românesc cu ocazia mini vacanței de 1 mai și a făcut un spectacol în toată regula.

Sâmbătă seara, diva a concertat într-un club de fițe din Mamaia unde și-a încântat publicul, în stilul său caracteristic, cu un show incendiar. Pentru marele eveniment, Loredana a purtat o ținută provocatoare, pe care a numit-o “The galactic cowgirl”. Artista a postat imagini și filmări de la concert pe rețelele de socializare, iar fanii au avut numai cuvinte de laudă despre ținuta îndrăzneață. Confom cancan.ro, bărbații aflați în public au răsplătit-o cu sume generoase, pentru show-ul făcut pe scenă.

“E o chestie, o combinație, ceva ce trebuie unui show!”

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 11)

“Fabulos! Extraordinar! Loredana, întotdeauna o sursă de inspirație, se reinventează mereu, o plăcere magnifica de a o privi, asculta, de a o admira.”

“O nebunie în continuare. Ceva spectaculos, sclipici. Lucruri cu efecte speciale care îți transmit bucurie.”

“Groaznic de minunat!” – sunt câteva dintre comentariile internauților.

Vezi în GALERIA FOTO ținuta Loredanei de la concertul de pe litoral.

Cum se menține Loredana într-o formă fizică excepțională

De-a lungul timpului, Loredana a fost adesea criticată că s-ar folosi de ajutorul medicilor esteticieni și a experților în frumusețe pentru a arăta impecabil. Dar ea spune că nu are are operații estetice sau intervenții de vreun fel. Loredana spune că urmează un stil de viață sănătos, ce implică o alimentație corectă și mult sport.

„Nu am nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe, nu sunt împotriva lor. Admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme.

Dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale, cu dietă, sport, având grijă de corpul tău, de fața ta, sunt tratamente și proceduri noninvazive care te ajută să fii wow. Și am avut noroc de la natură că m-am născut cu dotările de rigoare. E o muncă foarte grea să arăți bine”, spunea Loredana Groza, acum câteva săptămâni, conform Antena Stars.

Tatăl ei, Vasile Groza, a confirmat și el că artista nu are operații estetice. Vasile Groza spune că Loredana a moștenit constituția fizică de la mama lui.

„Loredana nu are nicio operație estetică. Dar așa e lumea, vorbește, nu ne deranjează ce se spune. Ea așa are constituția fizică, e la fel ca mama mea. A murit la 83 de ani, dar arăta mult mai tânără. Doamne ferește, când le vezi pe unele cu asemenea sâni.

Loredana are tot ce trebuie pentru un om frumos și talentat. Nu a alergat după așa ceva. Voce i-a dat Dumnezeu. Dar unele femei sunt invidioase. Dar dacă doi spun de rău, iar ceilalți de bine, e o balanță care atârnă în favoarea binelui”, a precizat Vasile Groza.

Foto – Instagram