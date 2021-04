În iunie 2020, Loredana Groza a împlinit 50 de ani. Dintre acești 50 de ani de viață, 34 i-a dedicat muzicii. De ceva timp încoace, artista este din ce în ce mai dezinvoltă în mediul online. De curând, solista a publicat un selfie în oglindă, selfie în care pare că nu poartă lenjerie intimă.

Loredana Groza, în ipostaze sexy în mediul online

În descrierea fotografiei, Loredana a scris: „I Promise Not To Promise Anything [Promit să nu promit nimic]”. Următoarea zi, artista a publicat trei imagini într-un bikini negru. În descrierea acestora, cântăreața a scris: „Because We Don’t Have #forever [Pentru că nu avem o eternitate la dispoziție]”.

„Ești cea mai frumoasă femeie, sexy ca întotdeauna și ai un corp minunat respect!; Arați senzațional, Lory! Ești un exemplu pentru multe femei!; Nu cred că tu ai nevoie să te dezgolești ca altele… Tu ai ani de muncă în spate și o carieră.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 12)

Imaginile le găsiți în GALERIA FOTO de mai sus!

Te apreciam așa cum erai… nu dezgolită. A se dezgoli poate oricine, a construi ceea ce ai făcut tu nu poate oricine!; Îmi place de tine și te apreciez că ai o vârstă și arăți foarte bine!”, au fost câteva dintre comentariile de la fotografiile în bikini.

Cum se menține Loredana Groza în formă

„Silueta mea nu este neapărat rezultatul unei diete, ci al unui mod de viață care ține de disciplină. De relația cu mâncarea, cu sportul, cu odihna, cu tot ceea ce îți menține mintea și trupul în armonie. Nu există nimic fără sacrificii.

Sunt foarte multe atracții și distracții, important e să te cunoști, să știi ce îți face bine. Din fericire, nu poftesc la dulciuri și nici la pâine. Nu am pofte. Poate doar la un fruct în plus. Îmi plac aproape toate fructele, de sezon și proaspete să fie”, declara în trecut solista, pentru Libertatea.

Loredana Groza: „Nu am timp să pierd în saloane sau în cabinetele esteticienilor”

„Secretul frumuseții nu stă în operații. Nu ne naștem perfecți. Nimeni nu e perfect. Trebuie să avem dorința de a fi mai frumoși și nu doar fizic. În fiecare zi meditez și mulțumesc pentru aceste daruri și pentru oamenii din viața mea.

Citește și:

L-a iertat Andreea Bălan pe George Burcea? „Suntem în continuare în proces de divorț”

„Bebelușa” Cristina Ștefan, detalii despre a doua sarcină: „Simt totul mult mai intens”

Prima imagine cu gemenii Alinei Laufer. „Prima noastră ieșire”

Ritualul meu de îngrijire e simplu și practic. Nu am timp să pierd în saloane sau în cabinetele esteticienilor, cum foarte mulți mă acuză. Nu am nimic împotriva intervențiilor estetice, dar eu nu am apelat la nicio operație de înfrumusețare de niciun fel. Cine mă cunoaște știe că așa e.

E ușor să dai vina pe faptul că nu ai bani sau să spui că cineva s-a operat și de asta arată bine, dar nu, nicio operație și niciun estetician nu te pot ajuta, cu toți banii din lume, să arăți bine dacă nu ai grijă zilnic de tine.

Sport, mâncare simplă, meditație… E practica ta zilnică. Trebuie să fie constantă, să îți faci timp dimineața și seara de câteva momente pentru tine, care să te ajute să te simți bine în pielea ta”, mai spunea Loredana în urmă cu ceva timp, pentru revista VIVA!.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro