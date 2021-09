Lili Sandu (42 de ani) a dezvăluit recent pe Instagram că s-a vaccinat anti-COVID-19 cu prima doză. Actrița a devenit mamă în vara anului 2020. Fiul ei, Thomas Jay Cristian, a împlinit un an pe 10 august 2021. TJ este primul copil al actriței și al logodnicului ei, modelul Silviu Țolu (29 de ani).

Lili Sandu s-a vaccinat anti-COVID-19 cu prima doză. „M-am speriat așa un pic, recunosc”

„A fost ziua aia pe care am tot evitat-o. Tocmai am fost și mi-am făcut vaccinul, prima doză. Nu mai era de așteptat pentru că […] sunt tot mai multe cazuri. Am zis că trebuie să o fac pentru mine, pentru Thomas, pentru comunitate. Fiecare să facă ce poate, din partea lui”, a spus Lili la Insta Story.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 7)

„Nu este un story în care vă pun să vă vaccinați, Doamne ferește. Am negat vehement acest vaccin și orice tip de vaccin în general, pentru că voi știți cel mai bine ce trebuie să faceți. Am făcut vaccinul ăsta și cu gândul la libertate, pentru că sunt tot felul de îngrădiri acum. Nici nu pot să plec să-mi vizitez prietenii, să plec din țară, era o întreagă corvoadă”, a continuat.

Articolul continuă după recomandări

Citește și:

Cum arată Lili Sandu nemachiată. „O femeie poate arăta superb și fără tone de machiaj”

Lili Sandu, despre depresia post-natală: „De câteva zile parcă ceva e schimbat…”

Fiul lui Lili Sandu a împlinit un an! Thomas Jay este adorabil

Lili Sandu, despre depresia post-natală: „De câteva zile parcă ceva e schimbat…”

„M-am speriat așa un pic, recunosc. M-am și documentat înainte, dacă pot să alăptez, e ok. Sper să fie bine și Doamne-ajută, că na, te documentezi, dar tot Dumnezeu trebuie să te ajute, să te protejeze. Brandul de la care m-am vaccinat, dacă mi se întâmplă ceva, să dea naiba să mi se întâmple ceva, că vedeți voi…”, a mai spus.

„Să vă zic sincer, am avut niște emoții… Cred că nici la cezariană nu am avut atâta frică și atâtea emoții. Și în alea 10 minute de după. Parcă simțeam că mă ia un pic cu amețeală. Doamne, ce au băgat ăștia în noi, ne-au înfricoșat și mai rău. Hai că o să am certificat verde”, a încheiat actrița.

Timp de 7 ani, Lili a locuit în Los Angeles, Statele Unite ale Americii. De ceva timp, însă, actrița a revenit în România. Invitată în podcastul Lorenei Buhnici (39 de ani), Lili a vorbit despre pasiunea ei pentru nutriție. Actrița a dezvăluit că o problemă de sănătate a determinat-o să se documenteze în această direcție, nutriția devenind ulterior una dintre pasiunile ei.

Lili și Silviu s-au logodit în 2019, în Istanbul, în ziua în care actrița a împlinit 40 de ani. Silviu a făcut pasul cel mare în Istanbul, pentru că acolo s-au cunoscut el și actrița.

„Ea a venit cu o prietenă în Istanbul, iar eu munceam acolo, făceam documentare pentru blogul meu. Acolo ne-am cunoscut. Știam vag despre ea și lucrul ăsta m-a ajutat foarte mult. Știam că fusese cântăreață și actriță. Nu ne-am ascuns, ci am vrut să fim discreți”, spunea Silviu în trecut.

Foto: Instagram