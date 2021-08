Lili Sandu (42 de ani) a devenit mamă în vara anului 2020. Fiul actriței, Thomas Jay Cristian, a împlinit un an pe 10 august 2021. TJ este primul copil al lui Lili și al logodnicului ei, modelul Silviu Țolu (29 de ani).

Fiul lui Lili Sandu a împlinit un an! Thomas Jay este adorabil

„Cel mai frumos an din viața mea de până acum, pe care l-am petrecut iubindu-te pe tine! Lacrimi în ochi când mă gândesc că acum 1 an pășeam pragul maternității să devin mamă… Doamne, deja a trecut 1 an.. La mulți ani, fiule! Ești totul și mai mult de atât. 🤍

Îți mulțumesc pentru fiecare secundă petrecută împreună. M-ai readus la viață și i-ai dat cel mai frumos sens. Te iubesc! (hai că mă întorc iar la bocit, de fericire și emoție) 😬 Happy Birthday, Mr. Thomas Jay! 🥳”, a scris actrița în mediul online, în dreptul mai multor fotografii cu fiul ei.

Recent, Lili, Silviu și fiul lor au fost în vacanță în Mykonos, Grecia. După întoarcerea în România, fiul cuplului a făcut febră de 39,5 grade. Pe Instagram, Lili a povestit ce s-a întâmplat.

„De la extaz la agonie. Eram pe plajă în Mykonos, cred că în penultima zi de vacanță, mă uitam la mare și mi-am zis: «Doamne, câtă fericire!». Era prea bine. Chiar mă gândeam că e prea bine. Am ajuns acasă și Thomas a făcut febră, chiar în noaptea în care am ajuns.

Ardea pe la 3 dimineața, 39 cu 5. Panică, ajutor. A doua seară am ajuns și la Urgență. I-am făcut analize. În trei zile și jumătate s-a umplut de bubițe, roseola infantum, mă rog, o boală a copilăriei. Trebuia să o facă, s-a imunizat, ideea e că n-am avut timp să mai facem nimic.

Eu am fost așa, cu tot felul de stări, o paletă colorată. Eu mă panichez când e vorba de febră peste 38,7 sau 38,8. Nu reușeam să-i scad cu antitermic febra și am mers la Urgențe ca să știm exact ce se întâmplă.

A fost o nebunie de nedescris, n-am putut să stau așa să mă gândesc la săptămâna minunată din vacanță”, a spus actrița în mediul online.

În ciuda acestei experiențe neplăcute, vacanța în Mykonos a fost un succes. „A fost minunat să-l am lângă mine în avion. Era foarte curios. (…) Nu a plâns deloc. Am avut un sentiment foarte frumos. Încă de când eram însărcinată cu el îmi imaginam cum o să călătorim”, a mai spus actrița.

Familia a fost însoțită în vacanță și de mama actriței, care i-a ajutat enorm cu cel mic. „Bine am făcut că mama mea a fost cu noi, altfel ar fi fost haos”, a mai spus Lili.

După naștere, fiul lui Lili a avut nevoie de îngrijiri medicale

„A fost un moment extrem de dificil pentru mine pentru că la primul copil, îți dai seama, nu știi ce se întâmplă. Totul ți se pare dus la extrem. Vrei ca bebe să fie bine, să fie sănătos. Din păcate a avut un icter mai prelungit, destul de puternic, din cauza unei incompatibilități a grupei de sânge.

Noi nu am știut despre lucrul acesta și poate a fost mai bine pentru că dacă aș fi știut aș fi stat 9 luni gândindu-mă la momentul ăla. El ar fi putut să ia grupa de sânge a mamei, dar a luat grupa de sânge a tatălui și atunci s-a produs acolo un disconfort, ca să-l numesc așa, pentru bebe.

Acum este foarte bine. (…) 10 zile am stat în spital. A fost ținut la lampă. Două zile nu am putut să-l văd. Nu vreau să mă mai gândesc la momentele alea pentru că a fost un haos psihologic în capul meu. A fost destul de dificil”, mărturisea actrița în octombrie 2020, în emisiunea Vorbește Lumea.

Lili și Silviu s-au logodit în 2019, în Istanbul, în ziua în care actrița a împlinit 40 de ani. Silviu a făcut pasul cel mare în Istanbul pentru că acolo s-au cunoscut el și actrița cu 5 ani în urmă.

„Ea a venit cu o prietenă în Istanbul, iar eu munceam acolo, făceam documentare pentru blogul meu. Acolo ne-am cunoscut. Știam vag despre ea și lucrul ăsta m-a ajutat foarte mult. Știam că fusese cântăreață și actriță. Nu ne-am ascuns, ci am vrut să fim discreți”, spunea Silviu în trecut.

