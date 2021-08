Celebritățile de la Hollywood sunt renumite pentru fabuloasele lor inele de logodnă, însă nici vedetele din România nu se lasă mai prejos. Poate că nu sunt la fel de scumpe, dar nu prețul este cel care contează, ci povestea din spatele bijuteriei.

Ce inele de logodnă superbe au vedetele din România! Iată bijuteriile

Delia Matache și Răzvan Munteanu

Delia și Răzvan Munteanu s-au căsătorit în anul 2012. Cuplul s-a logodit în Thailanda. „A fost amuzant că nici măcar nu avea inelul la el. «Nu am inelul la mine, că se face, e la făcut. Și, vrei să fii soția mea?» Eu am râs isteric”, a dezvăluit solista în 2017, pentru Pro FM.

Bijuteria are un diamant central galben și ar fi costat 5.000 de euro. „Așteptam de mult să fie gata, era în lucru. Este o piatră cu o culoare foarte rară, pe care o iubesc”, a mai declarat Delia în trecut. Perechea s-a cunoscut în anul 2010.

„Totul are legătură cu muzica. Delia venise la un karaoke într-un club de-al meu, acolo unde ne-am și cunoscut. În doi ani ne-am căsătorit. În acel moment eu nu aveam treabă cu muzica, dar mi-am dat seama că este nevoie să se creeze ceva în jurul ei”, a povestit Răzvan Munteanu în trecut, pentru Adevărul.

Lora și Ionuț Ghenu

Lora și Ionuț Ghenu s-au logodit în anul 2016. „A existat o cerere în căsătorie, într-o bărcuță mai fancy. Nu s-a pus în genunchi, că nu avea cum, dar m-a urcat pe mine în bărcuță, undeva la jumătate între Serbia și România, iar eu fiind gălățeancă, crescută pe malul Dunării, a fost locul perfect.

Mi-a arătat o peșteră frumoasă, iar când m-am întors, el era cu o cutie și inel. A fost un moment atât de frumos! Apoi, m-a mai cerut o dată, într-o seară de 8 Martie. M-a trezit din somn după vacanța din Maldive și mi-a oferit un al doilea inel, care are o piatră în culoarea apei din Maldive, ca să ne amintească de acea perioadă frumoasă”, a dezvăluit Lora în februarie 2021, pentru VIVA!.

Antonia Iacobescu și Alex Velea

Antonia și Alex Velea s-au logodit în iulie 2021. Perechea are împreună doi fii, Dominic și Akim, iar solista mai are o fiică, Maya, din primul mariaj. Bijuteria ar fi costa 3.800 de euro. Momentul cererii a fost surprins de camerele de filmat, înainte ca Antonia și Alex să filmeze primul episod al podcastului lor, Minim 3.

Lili Sandu și Silviu Țolu

Lili Sandu și modelul Silviu Țolu s-au logodit în 2019, în Istanbul, în ziua în care actrița a împlinit 40 de ani. Perechea are împreună un fiu, Thomas Jay Cristian, care va împlini un an pe 10 august 2021. Silviu a făcut pasul cel mare în Istanbul pentru că acolo s-au cunoscut el și actrița cu 5 ani în urmă.

„Ea a venit cu o prietenă în Istanbul, iar eu munceam acolo, făceam documentare pentru blogul meu. Acolo ne-am cunoscut. Știam vag despre ea și lucrul ăsta m-a ajutat foarte mult. Știam că fusese cântăreață și actriță. Nu ne-am ascuns, ci am vrut să fim discreți”, spunea Silviu în trecut.

Speak și Ștefania

Speak și iubita lui, Ștefania, s-au logodit la sfârșitul anului 2019. Solistul a cerut-o pe Ștefania în căsătorie pe platourile de filmare ale sezonului 3 al competiției TV Asia Express. În mai 2020, perechea a dezvăluit pe cine au ales să le fie nași. „Vrem să ne gătească Sorin. Așa am și vorbit cu el. Nașii sunt aleși demult, prietenii noștri Monica Munteanu și soțul ei”, a mărturisit Speak pentru OK! Magazine.

Alina Pușcaș și Mihai Stoenescu

Alina Pușcaș și soțul ei, medicul stomatolog Mihai Stoenescu, s-au logodit în anul 2016, în timpul botezului fiicei lor, Melissa. Cuplul are împreună trei copii, un fiu și două fiice, Alexandru, Melissa și Iris.

„La biserică m-am trezit cu surpriza. Nu am știut NIMIC. Mi-a pus cineva un buchet în mână și m-am trezit cu preotul care spunea în fața tuturor că azi avem de înfăptuit două taine, a botezului și a cununiei. Mi s-au tăiat picioarele. M-am uitat la Mihai și am spus: «E pe bune? Vorbești serios?». Și, evident, am izbucnit în plâns. A fost MINUNAT!

Cel mai romantic moment surpriză! A fost perfect!”, a dezvăluit Alina emoționată în 2016. „Nici nu mi-am dat seama ce mi se întâmplă. Nici nu cred că auzeam ceea ce rosteau preoții. Eram cu toții emoționați: noi doi, nașii, preoții, domnișoarele de onoare, pe care de altfel nici nu le-am observat până la finalul ceremoniei. Botezul și cununia s-au împletit cum nu se putea mai frumos”, a mai spus atunci.

Perechea s-a căsătorit civil în octombrie 2019 și urma să organizeze petrecerea nunții în vara anului trecut, în Grecia. Din cauza pandemiei, însă, cuplul a fost nevoit să-și amâne evenimentul.

Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea

Adelina Pestrițu și Virgil Șteblea s-au logodit în februarie 2018. Perechea s-a căsătorit civil pe 3 iulie 2019 și religios pe 20 iulie 2020. „Într-o zi mai spre seară, stăteam noi așa și îl aud: «Auzi, ia, ia ceva pe tine și hai să ne plimbăm. Vreau să mergem până la mare». Am zis să ne plimbăm pe plajă.

L-am văzut că se pune în genunchi, a scos inelul și îl văd că se împleticește repede: «Vrei să fii soția mea?». Mai aveam puțin și îl întrebam ce a zis. Vizibil emoționată, am avut o criză de râs de fericire. L-am ajutat să îmi pună inelul și i-am dat răspunsul mult așteptat: «DA»”, mărturisea Adelina în mediul online, în februarie 2018.

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil s-au logodit la începutul anului 2020 și s-au căsătorit pe 15 mai 2021. Prezentatorul TV și modelul vor deveni părinții unui fiu în toamna anului acesta.

Cererea în căsătorie a avut loc în Mexic, de sărbători, în timpul vacanței petrecute de pereche acolo. Deși ar fi urmat să-și oficializeze relația în același an, din cauza restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus, perechea s-a văzut nevoită să-și anuleze planurile originale.

